Авиабилеты за границу на 2023 год подорожали вдвое

07 января 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Цены на авиабилеты за рубеж выросли в среднем в 1,8—2 раза по сравнению с 2022 годом Фото: Антон Белицкий © URA.RU Цены на авиабилеты за границу с продажей в декабре 2022 года и вылетами в течение всего 2023-го года выросли в 1,8—2 раза. Такие сведения приведены из декабрьских данных. «Средние цены на авиабилеты за границу с продажей в декабре 2022 года и вылетами в течение всего 2023-го выросли в 1,8—2 раза по сравнению с ценами, по которым билеты продавались в декабре 2021-го (с вылетом в 2022-м)», — сообщают «Известия», ссылаясь на один билетных агрегаторов. Там отметили, что в ряде других данные подтвердили. Так, согласно сведениям одного из сервисов, билеты в Турцию подорожали в среднем в два раза, до 31,5 тысяч рублей на одного человека туда-обратно, а в Таиланд, Израиль, Грузию и Египет — в 1,8 раза, до 79,2 тысяч рублей. На первое полугодие 2023 года 25% заказов оформлено с вылетом за границу, уточнил собеседник издания. По его данным, в 2022 году таких броней было всего 12%. В начале декабря 2022 года авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу субсидированных билетов на 2023 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Цены на авиабилеты за границу с продажей в декабре 2022 года и вылетами в течение всего 2023-го года выросли в 1,8—2 раза. Такие сведения приведены из декабрьских данных. «Средние цены на авиабилеты за границу с продажей в декабре 2022 года и вылетами в течение всего 2023-го выросли в 1,8—2 раза по сравнению с ценами, по которым билеты продавались в декабре 2021-го (с вылетом в 2022-м)», — сообщают «Известия», ссылаясь на один билетных агрегаторов. Там отметили, что в ряде других данные подтвердили. Так, согласно сведениям одного из сервисов, билеты в Турцию подорожали в среднем в два раза, до 31,5 тысяч рублей на одного человека туда-обратно, а в Таиланд, Израиль, Грузию и Египет — в 1,8 раза, до 79,2 тысяч рублей. На первое полугодие 2023 года 25% заказов оформлено с вылетом за границу, уточнил собеседник издания. По его данным, в 2022 году таких броней было всего 12%. В начале декабря 2022 года авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу субсидированных билетов на 2023 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.