24 апреля 2023

Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию с 1 мая

Доцент Иванова-Швец: россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая полагается доплата к пенсии
© Служба новостей «URA.RU»
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80-летним пенсионерам c 1 мая начнут доплачивать 7,5 тысяч рублей Фото:

Россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая полагается ежемесячная доплата к пенсии. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — сказала Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм». Она добавила, что в мае также пересчитают пенсию тем, кто представил в апреле дополнительные документы для учета нового стажа.

Ранее юрист Елена Кузнецова объяснила, как работающие и неработающие пенсионеры могут сделать перерасчет пенсии, если продолжают работать после выхода на пенсию. По ее словам, в этом случае работодатели начисляют за них страховые взносы, с учетом которых могут производиться перерасчеты.

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Россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая полагается ежемесячная доплата к пенсии. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — сказала Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм». Она добавила, что в мае также пересчитают пенсию тем, кто представил в апреле дополнительные документы для учета нового стажа. Ранее юрист Елена Кузнецова объяснила, как работающие и неработающие пенсионеры могут сделать перерасчет пенсии, если продолжают работать после выхода на пенсию. По ее словам, в этом случае работодатели начисляют за них страховые взносы, с учетом которых могут производиться перерасчеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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