Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию с 1 мая

Россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая полагается ежемесячная доплата к пенсии. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — сказала Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм». Она добавила, что в мае также пересчитают пенсию тем, кто представил в апреле дополнительные документы для учета нового стажа.
Ранее юрист Елена Кузнецова объяснила, как работающие и неработающие пенсионеры могут сделать перерасчет пенсии, если продолжают работать после выхода на пенсию. По ее словам, в этом случае работодатели начисляют за них страховые взносы, с учетом которых могут производиться перерасчеты.
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