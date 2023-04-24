Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию с 1 мая

Доцент Иванова-Швец: россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая полагается доплата к пенсии

25 апреля 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

80-летним пенсионерам c 1 мая начнут доплачивать 7,5 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая полагается ежемесячная доплата к пенсии. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — сказала Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм». Она добавила, что в мае также пересчитают пенсию тем, кто представил в апреле дополнительные документы для учета нового стажа. Ранее юрист Елена Кузнецова объяснила, как работающие и неработающие пенсионеры могут сделать перерасчет пенсии, если продолжают работать после выхода на пенсию. По ее словам, в этом случае работодатели начисляют за них страховые взносы, с учетом которых могут производиться перерасчеты.

Россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая полагается ежемесячная доплата к пенсии. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — сказала Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм». Она добавила, что в мае также пересчитают пенсию тем, кто представил в апреле дополнительные документы для учета нового стажа. Ранее юрист Елена Кузнецова объяснила, как работающие и неработающие пенсионеры могут сделать перерасчет пенсии, если продолжают работать после выхода на пенсию. По ее словам, в этом случае работодатели начисляют за них страховые взносы, с учетом которых могут производиться перерасчеты.