Курганские власти к 9 мая выделят деньги на ремонт братской могилы и мемориала труженикам

В реестре мемориальных сооружений региона числятся 945 объектов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Курганской области проводит аукцион по поиску подрядчика для ремонта братской могилы и мемориала воинам и труженикам Великой Отечественной войны в Макушинском районе. С организацией, которая займется реконструкцией, должны определиться до Дня Победы, указано в документах, опубликованных на сайте ЕИС «Закупки».

«Текущий ремонт памятников, расположенных в Макушинском районе Курганской области, село Большое Курейное и село Обутковское. Начальная цена контракта: 290 475,6 рублей. Заявки на участие будут приниматься до 4 мая», — следует из описания к закупке.

В техзадании написано, что документы, подтверждающие выполнение работ, должны быть сданы заказчику не позднее 31 августа текущего года. При этом подрядчик обязуется проводить ремонт только в дневное время.

Ранее глава Давыдовского сельского совета Притобольного муниципального округа Василий Иванов заявлял о том, что в бюджете нет средств на ремонт памятников к 9 мая. В беседе с URA.RU чиновник отмечал, на ремонт архитектурных объектов есть распоряжение и в статье расходов все прописано, но у сельсовета хватает денег только на дорожный фонд (ремонт дорог, освещения и прочего).