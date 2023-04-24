Тюменский военкомат пообещал контрактникам более высокую зарплату

Тюменский военкомат увеличил зарплату для контрактников до 205 тысяч рублей

Желающим отправиться служить по контракту в Тюмени предлагают до 205 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Военный комиссариат Тюменской области пообещал гражданам, заключившим контракты на военную службу, более высокую зарплату, чем озвучивалось ранее — до 205 тысяч рублей. Вакансии для ста человек на позиции стрелков размещены на федеральном портале «Работа в России». До этого в военкомате говорили о зарплате в 195 тысяч для военнослужащих.

«Требуются военнослужащие по контракту. Профессия „Стрелок“. Заработная плата: 195 000 — 205 000 рублей», — говорится в вакансиях от военного комиссариата Тюменской области.

На службу требуется сто человек. Среди требований к ним — исполнение приказов и строгое выполнение задач.

Как ранее писало URA.RU, военкомат региона уже размещал вакансии для желающих служить по контракту, однако там максимальная зарплата была указана на 10 тысяч меньше — 195 000 рублей. Кроме того, потенциальным стрелкам обещали бесплатное жилье в регионе службы и другие социальные блага.