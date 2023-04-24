24 апреля 2023
23 апреля 2023

Тюменский военкомат пообещал контрактникам более высокую зарплату

Тюменский военкомат увеличил зарплату для контрактников до 205 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень , проводы солдат, проводы в армию, солдат, контрактники
Желающим отправиться служить по контракту в Тюмени предлагают до 205 тысяч рублей Фото:

Военный комиссариат Тюменской области пообещал гражданам, заключившим контракты на военную службу, более высокую зарплату, чем озвучивалось ранее — до 205 тысяч рублей. Вакансии для ста человек на позиции стрелков размещены на федеральном портале «Работа в России». До этого в военкомате говорили о зарплате в 195 тысяч для военнослужащих.

«Требуются военнослужащие по контракту. Профессия „Стрелок“. Заработная плата: 195 000 — 205 000 рублей», — говорится в вакансиях от военного комиссариата Тюменской области.

На службу требуется сто человек. Среди требований к ним — исполнение приказов и строгое выполнение задач.

Как ранее писало URA.RU, военкомат региона уже размещал вакансии для желающих служить по контракту, однако там максимальная зарплата была указана на 10 тысяч меньше — 195 000 рублей. Кроме того, потенциальным стрелкам обещали бесплатное жилье в регионе службы и другие социальные блага.

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Военный комиссариат Тюменской области пообещал гражданам, заключившим контракты на военную службу, более высокую зарплату, чем озвучивалось ранее — до 205 тысяч рублей. Вакансии для ста человек на позиции стрелков размещены на федеральном портале «Работа в России». До этого в военкомате говорили о зарплате в 195 тысяч для военнослужащих. «Требуются военнослужащие по контракту. Профессия „Стрелок“. Заработная плата: 195 000 — 205 000 рублей», — говорится в вакансиях от военного комиссариата Тюменской области. На службу требуется сто человек. Среди требований к ним — исполнение приказов и строгое выполнение задач. Как ранее писало URA.RU, военкомат региона уже размещал вакансии для желающих служить по контракту, однако там максимальная зарплата была указана на 10 тысяч меньше — 195 000 рублей. Кроме того, потенциальным стрелкам обещали бесплатное жилье в регионе службы и другие социальные блага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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