Маск дал краткую оценку статье Politico о провале ВСУ Маск назвал содержательной статью Politico о подготовке США к последствиям провала ВСУ 25 апреля 2023 в 06:12 Размер текста - 17 + Илон Маск прокомментировал статью Politico о подготовке США к последствиям провала ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на статью издания Politico о том, что США готовятся к последствиям неудачного наступления военнослужащих Украины (ВСУ). Бизнесмен назвал публикацию «содержательной». «Содержательная статья», — написал Маск в своем комментарии под публикацией Politico о том, что Вашингтон готовится к последствиям неудачного наступления Украины, которую репостнул его друг Дэвид Сакс на своей странице в соцсети Twitter. В свою очередь Сакс заметил, что американские власти накануне были уверены в «победе» Киева, а сейчас обеспокоены провалом ВСУ. Ранее сообщалось, что Белый дом опасается критики президента США Джо Байдена внутри страны из-за возможного провала в контрнаступлении ВСУ. Об этом пишет Politico, ссылаясь на осведомленного источника в администрации Байдена. До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Вашингтон желает удостовериться, что наступление Киева будет успешным, передает «Национальная служба новостей». Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на статью издания Politico о том, что США готовятся к последствиям неудачного наступления военнослужащих Украины (ВСУ). Бизнесмен назвал публикацию «содержательной». «Содержательная статья», — написал Маск в своем комментарии под публикацией Politico о том, что Вашингтон готовится к последствиям неудачного наступления Украины, которую репостнул его друг Дэвид Сакс на своей странице в соцсети Twitter. В свою очередь Сакс заметил, что американские власти накануне были уверены в «победе» Киева, а сейчас обеспокоены провалом ВСУ. Ранее сообщалось, что Белый дом опасается критики президента США Джо Байдена внутри страны из-за возможного провала в контрнаступлении ВСУ. Об этом пишет Politico, ссылаясь на осведомленного источника в администрации Байдена. До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Вашингтон желает удостовериться, что наступление Киева будет успешным, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям