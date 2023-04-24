Маск дал краткую оценку статье Politico о провале ВСУ

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на статью издания Politico о том, что США готовятся к последствиям неудачного наступления военнослужащих Украины (ВСУ). Бизнесмен назвал публикацию «содержательной».
«Содержательная статья», — написал Маск в своем комментарии под публикацией Politico о том, что Вашингтон готовится к последствиям неудачного наступления Украины, которую репостнул его друг Дэвид Сакс на своей странице в соцсети Twitter. В свою очередь Сакс заметил, что американские власти накануне были уверены в «победе» Киева, а сейчас обеспокоены провалом ВСУ.
Ранее сообщалось, что Белый дом опасается критики президента США Джо Байдена внутри страны из-за возможного провала в контрнаступлении ВСУ. Об этом пишет Politico, ссылаясь на осведомленного источника в администрации Байдена. До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Вашингтон желает удостовериться, что наступление Киева будет успешным, передает «Национальная служба новостей».
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