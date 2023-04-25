В МИД РФ раскрыли, чем страна способна ответить на агрессию США

Россия может отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньших дальностей из-за агрессивных действий США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
«От конкретных параметров их дальнобойности (ракет, которые США готовы разместить в АТР — прим. URA.RU) будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности», — рассказал Ермаков ТАСС. Он добавил, что нынешние военные программы Запада оставляют сохранность моратория со стороны России «хрупкой».
Также Ермаков сообщал, что Россия опередила США в разработке гиперзвукового оружия. Ранее появилась информация, что НАТО готовит пять тысяч ракет для нанесения ударов по территории России, передает «Царьград».
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