В МИД назвали мощное преимущество России перед США Дипломат Ермаков: Россия опередила США в разработке гиперзвукового оружия 25 апреля 2023 в 03:55 Размер текста - 17 + В России будут планомерно наращивать вооружение, руководствуясь принципом «достаточности» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия обогнала США в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия. При этом попытки Вашингтона сократить имеющееся отставание являются бесперспективными, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Вашингтон уязвлен тем, что Москва серьезно опередила его в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений. При этом в настоящее время американские попытки устранить отставание в целом малоэффективны. <…> Мы продолжим спокойно и планомерно совершенствовать образцы оружия на основе принципа разумной достаточности», — пояснил Владимир Ермаков в интервью ТАСС. По мнению редакции американского журнала Military Watch, фрегат «Маршал Шапошников» является самым опасным оружием России. Корабль оснащен ракетами «Циркон», которые обладают повышенной дальностью, высокими проникающими способностями, скоростью и маневренностью. Ранее в беседе с URA.RU член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения Юрий Чмутин подчеркивал, что страна может начать применять гиперзвуковое оружие, в случае угрозы национальной безопасности. Россия обогнала США в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия. При этом попытки Вашингтона сократить имеющееся отставание являются бесперспективными, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Вашингтон уязвлен тем, что Москва серьезно опередила его в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений. При этом в настоящее время американские попытки устранить отставание в целом малоэффективны. <…> Мы продолжим спокойно и планомерно совершенствовать образцы оружия на основе принципа разумной достаточности», — пояснил Владимир Ермаков в интервью ТАСС. По мнению редакции американского журнала Military Watch, фрегат «Маршал Шапошников» является самым опасным оружием России. Корабль оснащен ракетами «Циркон», которые обладают повышенной дальностью, высокими проникающими способностями, скоростью и маневренностью. Ранее в беседе с URA.RU член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения Юрий Чмутин подчеркивал, что страна может начать применять гиперзвуковое оружие, в случае угрозы национальной безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям