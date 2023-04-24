В МИД назвали мощное преимущество России перед США

Россия обогнала США в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия. При этом попытки Вашингтона сократить имеющееся отставание являются бесперспективными, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
«Вашингтон уязвлен тем, что Москва серьезно опередила его в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений. При этом в настоящее время американские попытки устранить отставание в целом малоэффективны. <…> Мы продолжим спокойно и планомерно совершенствовать образцы оружия на основе принципа разумной достаточности», — пояснил Владимир Ермаков в интервью ТАСС.
По мнению редакции американского журнала Military Watch, фрегат «Маршал Шапошников» является самым опасным оружием России. Корабль оснащен ракетами «Циркон», которые обладают повышенной дальностью, высокими проникающими способностями, скоростью и маневренностью. Ранее в беседе с URA.RU член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения Юрий Чмутин подчеркивал, что страна может начать применять гиперзвуковое оружие, в случае угрозы национальной безопасности.
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