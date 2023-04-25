ВСУ обстреляли мирное население в Белгородской области

Под обстрел ВСУ попал поселок в Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем
Ранее беспилотник ВСУ ударил по Белгородской ТЭС. В результате удара в городе частично пропал свет.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!