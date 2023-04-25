ВСУ обстреляли мирное население в Белгородской области

Гладков: ВСУ произвели обстрел поселка Ленинский

25 апреля 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Под обстрел ВСУ попал поселок в Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что в поселке были повреждены линии электропередач. Также были повреждены остекления и фасады в двух домах. Обошлось без пострадавших, добавил губернатор. Ранее беспилотник ВСУ ударил по Белгородской ТЭС. В результате удара в городе частично пропал свет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в поселке были повреждены линии электропередач. Также были повреждены остекления и фасады в двух домах. Обошлось без пострадавших, добавил губернатор. Ранее беспилотник ВСУ ударил по Белгородской ТЭС. В результате удара в городе частично пропал свет.