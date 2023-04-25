ВСУ обстреляли мирное население в Белгородской области

Гладков: ВСУ произвели обстрел поселка Ленинский
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Вооруженные силы Украины. stock, выстрел, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
Под обстрел ВСУ попал поселок в Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в поселке были повреждены линии электропередач. Также были повреждены остекления и фасады в двух домах. Обошлось без пострадавших, добавил губернатор.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по Белгородской ТЭС. В результате удара в городе частично пропал свет.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в поселке были повреждены линии электропередач. Также были повреждены остекления и фасады в двух домах. Обошлось без пострадавших, добавил губернатор. Ранее беспилотник ВСУ ударил по Белгородской ТЭС. В результате удара в городе частично пропал свет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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