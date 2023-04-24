24 апреля 2023

В Соликамске водителя за смертельное ДТП отправили в колонию на 5,5 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Смертельную аварию мужчина допустил после употребления алкоголя Фото:

В Соликамске Пермского края местного жителя осудили за то, что он на машине в пьяном виде сбил насмерть женщину с собакой. При этом до приезда ГИБДД он пытался снять тонировку с автомобиля, рассказали в полиции.

«Злоумышленник понимал, что его положение усугубляется не только тем, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, но и тем, что его автомобиль был полностью затонирован. До приезда экстренных служб он вместе с приятелем попытался снять тонировочную пленку с лобового стекла», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария, как рассказывало URA.RU, произошла в октябре 2022 года. Молодой человек тогда рано утром развозил друзей из ночного клуба, а женщина вышла погулять с собакой. Их встреча закончилась трагедией, за которую соликамец пять с половиной лет проведет за решеткой.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамске Пермского края местного жителя осудили за то, что он на машине в пьяном виде сбил насмерть женщину с собакой. При этом до приезда ГИБДД он пытался снять тонировку с автомобиля, рассказали в полиции. «Злоумышленник понимал, что его положение усугубляется не только тем, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, но и тем, что его автомобиль был полностью затонирован. До приезда экстренных служб он вместе с приятелем попытался снять тонировочную пленку с лобового стекла», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Авария, как рассказывало URA.RU, произошла в октябре 2022 года. Молодой человек тогда рано утром развозил друзей из ночного клуба, а женщина вышла погулять с собакой. Их встреча закончилась трагедией, за которую соликамец пять с половиной лет проведет за решеткой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...