В Соликамске водителя за смертельное ДТП отправили в колонию на 5,5 года

В Соликамске Пермского края местного жителя осудили за то, что он на машине в пьяном виде сбил насмерть женщину с собакой. При этом до приезда ГИБДД он пытался снять тонировку с автомобиля, рассказали в полиции.
«Злоумышленник понимал, что его положение усугубляется не только тем, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, но и тем, что его автомобиль был полностью затонирован. До приезда экстренных служб он вместе с приятелем попытался снять тонировочную пленку с лобового стекла», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Авария, как рассказывало URA.RU, произошла в октябре 2022 года. Молодой человек тогда рано утром развозил друзей из ночного клуба, а женщина вышла погулять с собакой. Их встреча закончилась трагедией, за которую соликамец пять с половиной лет проведет за решеткой.
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