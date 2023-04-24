Следователи проверят мигранта, писавшего девочке из ЯНАО в соцсетях

25 апреля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Следователи проверят информацию о переписке мигранта с несовершеннолетней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Окружное управление следственного комитета России проверит мигранта, который в соцсетях писал несовершеннолетней жительнице Ноябрьска. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил и. о. старшего помощника руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по ЯНАО Сергей Никишов. «По данному факту в Ноябрьском межрайонном следственном отделе СУ СК России по ЯНАО проводится процессуальная проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. Выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего», — написал представитель СК в группе «Происшествия Ноябрьск». Ранее в группе появилось сообщение, что мигрант, который приехал якобы из Ирана, пишет 15-летней девочке из Ноябрьска. Однако по информации на его личной странице, ямальцы предположили, что он является гражданином Таджикистана. Местные жители в соцсетях попросили привлечь представителей силовых ведомств. Помимо этого, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о совершении противоправных действий в отношении 15-летней девочки. Отмечается, что это может быть не единственный случай, когда с несовершеннолетними велась переписка.

Окружное управление следственного комитета России проверит мигранта, который в соцсетях писал несовершеннолетней жительнице Ноябрьска. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил и. о. старшего помощника руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по ЯНАО Сергей Никишов. «По данному факту в Ноябрьском межрайонном следственном отделе СУ СК России по ЯНАО проводится процессуальная проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. Выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего», — написал представитель СК в группе «Происшествия Ноябрьск». Ранее в группе появилось сообщение, что мигрант, который приехал якобы из Ирана, пишет 15-летней девочке из Ноябрьска. Однако по информации на его личной странице, ямальцы предположили, что он является гражданином Таджикистана. Местные жители в соцсетях попросили привлечь представителей силовых ведомств. Помимо этого, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о совершении противоправных действий в отношении 15-летней девочки. Отмечается, что это может быть не единственный случай, когда с несовершеннолетними велась переписка.