24 апреля 2023

Мэрия курганского города внепланово отремонтирует сквер к 9 Мая. Видео

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День пограничника. Курган, обелиск, гвоздики, памятник, мемориал воинам
В Шадринске Курганской области приводят в порядок мемориал в сквере Воинской славы (архивное фото) Фото:

Мэрия Шадринска Курганской области внепланово выделила средства на ремонт мемориала в сквере Воинской славы к 9 мая. Об этом глава города Антон Мокан рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Планировали к праздникам побелить отдельные элементы, но оставлять без внимания облицовку было уже нельзя. Нижний слой плитки отлетел, рассыпались за последние годы и ступени на входе в сквер с ул. Ленина. Приняли решение внепланово выделить средства на сохранение мемориала в надлежащем состоянии», — написал Мокан в посте.

Ранее URA.RU писало, что власти выделят деньги на ремонт памятников в Курганской области ко Дню Победы. Правительство региона проводит аукцион по поиску подрядчика для ремонта двух памятников в Макушинском округе.

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Мэрия Шадринска Курганской области внепланово выделила средства на ремонт мемориала в сквере Воинской славы к 9 мая. Об этом глава города Антон Мокан рассказал на своей странице «ВКонтакте». «Планировали к праздникам побелить отдельные элементы, но оставлять без внимания облицовку было уже нельзя. Нижний слой плитки отлетел, рассыпались за последние годы и ступени на входе в сквер с ул. Ленина. Приняли решение внепланово выделить средства на сохранение мемориала в надлежащем состоянии», — написал Мокан в посте. Ранее URA.RU писало, что власти выделят деньги на ремонт памятников в Курганской области ко Дню Победы. Правительство региона проводит аукцион по поиску подрядчика для ремонта двух памятников в Макушинском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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