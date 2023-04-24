В Шадринске Курганской области приводят в порядок мемориал в сквере Воинской славы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Шадринска Курганской области внепланово выделила средства на ремонт мемориала в сквере Воинской славы к 9 мая. Об этом глава города Антон Мокан рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Планировали к праздникам побелить отдельные элементы, но оставлять без внимания облицовку было уже нельзя. Нижний слой плитки отлетел, рассыпались за последние годы и ступени на входе в сквер с ул. Ленина. Приняли решение внепланово выделить средства на сохранение мемориала в надлежащем состоянии», — написал Мокан в посте.

Ранее URA.RU писало, что власти выделят деньги на ремонт памятников в Курганской области ко Дню Победы. Правительство региона проводит аукцион по поиску подрядчика для ремонта двух памятников в Макушинском округе.