Медведев: разговоры о том, что Россия не применит ядерное оружие, ничего не стоят

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие Фото:

Россия может применить ядерное оружие, если ей придется отражать агрессию Запада. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что западные аналитики должны трезво оценивать возможности России.

«Вы сказали, что РФ никогда не применит первой ядерное оружие. Но это не совсем так. Пункт 19, подпункт „г“ основ госполитики в области ядерного сдерживания. Там сказано, что ядерное оружие может быть применено, если против страны совершается агрессия с помощью других форм оружия. Поэтому все разговоры, чтобы русские этого не сделают — они ничего не стоят. Западные аналитики и командование должны просто оценивать наши правила и намерения», — заявил Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание». Трансляция велась на официальном сайте марафона.

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Россия может применить ядерное оружие, если ей придется отражать агрессию Запада. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что западные аналитики должны трезво оценивать возможности России. «Вы сказали, что РФ никогда не применит первой ядерное оружие. Но это не совсем так. Пункт 19, подпункт „г“ основ госполитики в области ядерного сдерживания. Там сказано, что ядерное оружие может быть применено, если против страны совершается агрессия с помощью других форм оружия. Поэтому все разговоры, чтобы русские этого не сделают — они ничего не стоят. Западные аналитики и командование должны просто оценивать наши правила и намерения», — заявил Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание». Трансляция велась на официальном сайте марафона.
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