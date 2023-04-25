Медведев: Путин должен быть готов к применению ядерного оружия

Президент должен быть готов применить ядерное оружие, заявил Дмитрий Медведев
Президент России Владимир Путин должен быть готов к тому, чтобы применить ядерное оружие. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Если в твоих руках есть какое-то оружие, то ты в определенной ситуации должен быть готов к тому, что у тебя не дрогнет рука, чтобы его применить», — заявил Медведев. Его выступление транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые».
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