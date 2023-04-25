Медведев: Путин должен быть готов к применению ядерного оружия

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Президент должен быть готов применить ядерное оружие, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Президент России Владимир Путин должен быть готов к тому, чтобы применить ядерное оружие. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если в твоих руках есть какое-то оружие, то ты в определенной ситуации должен быть готов к тому, что у тебя не дрогнет рука, чтобы его применить», — заявил Медведев. Его выступление транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые».

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Президент России Владимир Путин должен быть готов к тому, чтобы применить ядерное оружие. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Если в твоих руках есть какое-то оружие, то ты в определенной ситуации должен быть готов к тому, что у тебя не дрогнет рука, чтобы его применить», — заявил Медведев. Его выступление транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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