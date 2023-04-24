24 апреля 2023

Губернатор Моор с делегацией прилетел в Узбекистан

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ТНФ. Тюмень, моор александр
Александр Моор с делегацией работает в Узбекистане Фото:

Губернатор Александр Моор совместно с делегацией работает в Узбекистане. Об этом сообщило инвестиционное агентство Тюменской области.

«Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором работает в эти дни в Узбекистане. Глава региона примет участие в третьей международной выставке „Иннопром. Центральная Азия“, на которой представлено более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. На международной площадке тюменцы презентуют нефтегазовый кластер региона», — сказано в релизе инвестагентства.

Вместе с Моором в командировку отправились директор департамента инвестиционной политики Антон Машуков, а также советник губернатора Ольга Езикеева. О поездке губернатора на международную промышленную выставку «Иннопром. Центральная Азия 2023» власти сообщили еще на прошлой неделе.

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Губернатор Александр Моор совместно с делегацией работает в Узбекистане. Об этом сообщило инвестиционное агентство Тюменской области. «Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором работает в эти дни в Узбекистане. Глава региона примет участие в третьей международной выставке „Иннопром. Центральная Азия“, на которой представлено более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. На международной площадке тюменцы презентуют нефтегазовый кластер региона», — сказано в релизе инвестагентства. Вместе с Моором в командировку отправились директор департамента инвестиционной политики Антон Машуков, а также советник губернатора Ольга Езикеева. О поездке губернатора на международную промышленную выставку «Иннопром. Центральная Азия 2023» власти сообщили еще на прошлой неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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