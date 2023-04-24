Губернатор Моор с делегацией прилетел в Узбекистан

Александр Моор с делегацией работает в Узбекистане Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Александр Моор совместно с делегацией работает в Узбекистане. Об этом сообщило инвестиционное агентство Тюменской области.

«Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором работает в эти дни в Узбекистане. Глава региона примет участие в третьей международной выставке „Иннопром. Центральная Азия“, на которой представлено более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. На международной площадке тюменцы презентуют нефтегазовый кластер региона», — сказано в релизе инвестагентства.

Вместе с Моором в командировку отправились директор департамента инвестиционной политики Антон Машуков, а также советник губернатора Ольга Езикеева. О поездке губернатора на международную промышленную выставку «Иннопром. Центральная Азия 2023» власти сообщили еще на прошлой неделе.