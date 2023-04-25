Челябинский батальон на фронте возьмет на работу медиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, медицина, авария, врач, фельдшер, медик, скорая помощь
С медиками минобороны заключит контракт Фото:

В сформированный в Челябинской области батальон «Южноуралец» требуются два медработника. Как URA.RU сообщил предприниматель-куратор Евгений Чепурин, нужны медики среднего медицинского звена.

«Отдельному батальону связи необходимы два медицинских работника. Примут средний медицинский персонал, которому придется работать под началом начальника медслужбы», — рассказал URA.RU Чепурин.

Требованием является обязательное наличие медицинских образования и опыта. С сотрудниками минобороны заключит контракт с зарплатой в 200 тысяч рублей ежемесячно.

На участке боевых действий батальон отвечает за обеспечение связи между родами войск. Чепурин в апреле вернулся с Донбасса, куда сопроводил грузовик с медикаментами и расходными материалами для медсанчасти.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сформированный в Челябинской области батальон «Южноуралец» требуются два медработника. Как URA.RU сообщил предприниматель-куратор Евгений Чепурин, нужны медики среднего медицинского звена. «Отдельному батальону связи необходимы два медицинских работника. Примут средний медицинский персонал, которому придется работать под началом начальника медслужбы», — рассказал URA.RU Чепурин. Требованием является обязательное наличие медицинских образования и опыта. С сотрудниками минобороны заключит контракт с зарплатой в 200 тысяч рублей ежемесячно. На участке боевых действий батальон отвечает за обеспечение связи между родами войск. Чепурин в апреле вернулся с Донбасса, куда сопроводил грузовик с медикаментами и расходными материалами для медсанчасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...