Челябинский батальон на фронте возьмет на работу медиков

25 апреля 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

С медиками минобороны заключит контракт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сформированный в Челябинской области батальон «Южноуралец» требуются два медработника. Как URA.RU сообщил предприниматель-куратор Евгений Чепурин, нужны медики среднего медицинского звена. «Отдельному батальону связи необходимы два медицинских работника. Примут средний медицинский персонал, которому придется работать под началом начальника медслужбы», — рассказал URA.RU Чепурин. Требованием является обязательное наличие медицинских образования и опыта. С сотрудниками минобороны заключит контракт с зарплатой в 200 тысяч рублей ежемесячно. На участке боевых действий батальон отвечает за обеспечение связи между родами войск. Чепурин в апреле вернулся с Донбасса, куда сопроводил грузовик с медикаментами и расходными материалами для медсанчасти.

В сформированный в Челябинской области батальон «Южноуралец» требуются два медработника. Как URA.RU сообщил предприниматель-куратор Евгений Чепурин, нужны медики среднего медицинского звена. «Отдельному батальону связи необходимы два медицинских работника. Примут средний медицинский персонал, которому придется работать под началом начальника медслужбы», — рассказал URA.RU Чепурин. Требованием является обязательное наличие медицинских образования и опыта. С сотрудниками минобороны заключит контракт с зарплатой в 200 тысяч рублей ежемесячно. На участке боевых действий батальон отвечает за обеспечение связи между родами войск. Чепурин в апреле вернулся с Донбасса, куда сопроводил грузовик с медикаментами и расходными материалами для медсанчасти.