Челябинский батальон на фронте возьмет на работу медиков

В сформированный в Челябинской области батальон «Южноуралец» требуются два медработника. Как URA.RU сообщил предприниматель-куратор Евгений Чепурин, нужны медики среднего медицинского звена.
«Отдельному батальону связи необходимы два медицинских работника. Примут средний медицинский персонал, которому придется работать под началом начальника медслужбы», — рассказал URA.RU Чепурин.
Требованием является обязательное наличие медицинских образования и опыта. С сотрудниками минобороны заключит контракт с зарплатой в 200 тысяч рублей ежемесячно.
На участке боевых действий батальон отвечает за обеспечение связи между родами войск. Чепурин в апреле вернулся с Донбасса, куда сопроводил грузовик с медикаментами и расходными материалами для медсанчасти.
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