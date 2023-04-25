Кремль назвал непростой обстановку в ООН, где работает Лавров

Ситуация не простая, но Россия продолжает излагать свою позицию в ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об итогах работы российской делегации в первый день в ООН.
«Разумеется [в Кремле отслеживают это]. Идет непростая работа. Россия председательствует. Выполняет свои функции, излагает свою позицию. Это очень важно. И эта работа будет продолжаться», — отметил Песков.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров выступил в Совбезе ООН. По оценкам белорусского постпреда при ООН Валентина Рыбакова, США не удалось устроить российской делегации «холодный душ».
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