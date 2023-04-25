Кремль назвал непростой обстановку в ООН, где работает Лавров

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Кремль назвал непростой обстановку в ООН, где работает глава МИД РФ Сергей Лавров Фото:

Ситуация не простая, но Россия продолжает излагать свою позицию в ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об итогах работы российской делегации в первый день в ООН.

«Разумеется [в Кремле отслеживают это]. Идет непростая работа. Россия председательствует. Выполняет свои функции, излагает свою позицию. Это очень важно. И эта работа будет продолжаться», — отметил Песков.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров выступил в Совбезе ООН. По оценкам белорусского постпреда при ООН Валентина Рыбакова, США не удалось устроить российской делегации «холодный душ».

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Ситуация не простая, но Россия продолжает излагать свою позицию в ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об итогах работы российской делегации в первый день в ООН. «Разумеется [в Кремле отслеживают это]. Идет непростая работа. Россия председательствует. Выполняет свои функции, излагает свою позицию. Это очень важно. И эта работа будет продолжаться», — отметил Песков. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров выступил в Совбезе ООН. По оценкам белорусского постпреда при ООН Валентина Рыбакова, США не удалось устроить российской делегации «холодный душ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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