Журналист заявил о хаосе на Украине из-за массовой раздачи оружия

Раздача властями Украины оружия населению привела Киев к хаосу, заявил Андрей Медведев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев раскритиковал бесконтрольную раздачу оружия украинскими властями населению в Киеве. По его словам, из-за этого в городе царит хаос, а люди видят друг в друге шпионов.

Медведев в своем telegram-канале опубликовал соответствующее видео. На кадрах — киевская полиция задерживает сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), приняв их за диверсантов. При этом работники СБУ, как выяснилось, тоже находились в рейде по поиску диверсантов.

«Вот вам показатель уровня хаоса в украинских городах. И это типа профессиональные силовики. А теперь представьте, как ведут себя идиоты с автоматами. Что у них в головах, и сколько шпионов им мерещится», — пишет Медведев.

С критикой в адрес раздачи оружия ранее выступила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, из-за таких действий на Украине может случиться бойня.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции на территории Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. Президент США Джо Байден добавил, что новые санкции коснутся космической программы России.

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