24 апреля 2023

Екатеринбуржец рассказал, зачем напал на мальчика, надевшего шапку с буквой Z. Видео

Екатеринбуржец напал на мальчика в шапке с буквой Z из-за вызывающего взгляда
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики привезли мужчину в суд Екатеринбурга Фото:

Екатеринбуржец, напавший на мальчика в шапке с буквой Z, рассказал, что поводом для этого послужил якобы вызывающий взгляд ребенка. Мужчина принес извинение за свое поведение. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Увидел подростка в шапке с символикой Z, спросил у него, что это значит. Он на меня посмотрел, как мне показалось, вызывающе, и пошел дальше. Я его оскорбил нецензурной бронью», — сообщил полковник Горелых.

Он поделился видео, на котором екатеринбуржец объясняет причины своего поступка и приносит извинения. Силовики возбудили административное дело о хулиганстве, по которому мужчине грозит до 15 суток ареста.

Екатеринбуржца задержали после того, как он оскорбил незнакомого ребенка, который вышел на улицу в шапке с буквой Z. Инцидент произошел 24 апреля.

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Екатеринбуржец, напавший на мальчика в шапке с буквой Z, рассказал, что поводом для этого послужил якобы вызывающий взгляд ребенка. Мужчина принес извинение за свое поведение. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Увидел подростка в шапке с символикой Z, спросил у него, что это значит. Он на меня посмотрел, как мне показалось, вызывающе, и пошел дальше. Я его оскорбил нецензурной бронью», — сообщил полковник Горелых. Он поделился видео, на котором екатеринбуржец объясняет причины своего поступка и приносит извинения. Силовики возбудили административное дело о хулиганстве, по которому мужчине грозит до 15 суток ареста. Екатеринбуржца задержали после того, как он оскорбил незнакомого ребенка, который вышел на улицу в шапке с буквой Z. Инцидент произошел 24 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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