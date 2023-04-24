В Екатеринбурге силовики задержали мужчину, напавшего на мальчика из-за шапки с буквой Z. Фото, видео

25 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Задержанный принес извинения за свой поступок Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургские силовики установили личность и задержали мужчину, который 21 апреля, у одного из домов по улице Волгоградской, набросился на девятилетнего мальчика из-за шапки с буквой Z. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по Екатеринбургу. Брали нелюбителя символа СВО в коллективном саду с символичным названием „Дружба“, в Чкаловском районе Екатеринбурга», — рассказал Горелых в пресс-релизе в telegram-канале СУ СК по Свердловской области. Полковник Горелых добавил, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, на учете у психиатра не состоял. «Оскорбленного ребенка и его родителей не знал в содеянном раскаялся и приносит свои извинения и мальчику, и его родителям», — сообщил начальник пресс-службы свердловского Главка. Ранее URA.RU сообщало о жителе Екатеринбурга, который оскорбил и набросился на девятилетнего мальчика из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. Силовики начали проверку по данному происшествию.

Екатеринбургские силовики установили личность и задержали мужчину, который 21 апреля, у одного из домов по улице Волгоградской, набросился на девятилетнего мальчика из-за шапки с буквой Z. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по Екатеринбургу. Брали нелюбителя символа СВО в коллективном саду с символичным названием „Дружба“, в Чкаловском районе Екатеринбурга», — рассказал Горелых в пресс-релизе в telegram-канале СУ СК по Свердловской области. Полковник Горелых добавил, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, на учете у психиатра не состоял. «Оскорбленного ребенка и его родителей не знал в содеянном раскаялся и приносит свои извинения и мальчику, и его родителям», — сообщил начальник пресс-службы свердловского Главка. Ранее URA.RU сообщало о жителе Екатеринбурга, который оскорбил и набросился на девятилетнего мальчика из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. Силовики начали проверку по данному происшествию.