24 апреля 2023

В Кургане открыли новое макаронное производство

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, макароны, паста, продовольственная безопасность, макаронные изделия, производство макаронов, продуктовая безопасность
На новом курганском предприятии будут выпускать лапшу, рожки, спирали и ракушки Фото:

В Кургане появилось новое макаронное производство, которое будет выпускать четыре вида изделий — лапшу, рожки, спираль и ракушки. Информация опубликована в официальной группе департамента агропромышленного комплекса Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Новое макаронное производство — ООО „Хотей“, расположенное в Кургане, готовится конкурировать с известными брендами. Планируемые объемы выпуска составят полтонны изделий в сутки», — указано в опубликованном сообщении. Сейчас на предприятии трудится два человека. В планах — создать еще четыре рабочих места.

Макароны будут производить из местной пшеницы. Предприниматели их планируют поставлять в розничные магазины города и торговые сети.

Ранее URA.RU писало, что в курганских супермаркетах работают специальные отделы, в которых продают продукцию местных фермеров. Курганские производители могут реализовывать свою продукцию наравне с крупными.

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В Кургане появилось новое макаронное производство, которое будет выпускать четыре вида изделий — лапшу, рожки, спираль и ракушки. Информация опубликована в официальной группе департамента агропромышленного комплекса Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Новое макаронное производство — ООО „Хотей“, расположенное в Кургане, готовится конкурировать с известными брендами. Планируемые объемы выпуска составят полтонны изделий в сутки», — указано в опубликованном сообщении. Сейчас на предприятии трудится два человека. В планах — создать еще четыре рабочих места. Макароны будут производить из местной пшеницы. Предприниматели их планируют поставлять в розничные магазины города и торговые сети. Ранее URA.RU писало, что в курганских супермаркетах работают специальные отделы, в которых продают продукцию местных фермеров. Курганские производители могут реализовывать свою продукцию наравне с крупными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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