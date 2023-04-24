В Кургане открыли новое макаронное производство

На новом курганском предприятии будут выпускать лапшу, рожки, спирали и ракушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане появилось новое макаронное производство, которое будет выпускать четыре вида изделий — лапшу, рожки, спираль и ракушки. Информация опубликована в официальной группе департамента агропромышленного комплекса Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Новое макаронное производство — ООО „Хотей“, расположенное в Кургане, готовится конкурировать с известными брендами. Планируемые объемы выпуска составят полтонны изделий в сутки», — указано в опубликованном сообщении. Сейчас на предприятии трудится два человека. В планах — создать еще четыре рабочих места.

Макароны будут производить из местной пшеницы. Предприниматели их планируют поставлять в розничные магазины города и торговые сети.

Ранее URA.RU писало, что в курганских супермаркетах работают специальные отделы, в которых продают продукцию местных фермеров. Курганские производители могут реализовывать свою продукцию наравне с крупными.