Полковник Алехин предупредил о попытках Киева запугать Россию перед 9 Мая

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Атаки дронов ВСУ будут усиливаться, сказал Геннадий Алехин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина с помощью дронов посылает угрозу России перед Днем Победы, что она способна дотянуться до любой точки РФ. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

«Я бы не называл это массированной атакой, это скорее разведывательно-диверсионные мероприятия. Подмосковье — это чисто политический характер. Показать, что они могут достать до любой точки, особенно в преддверии, когда Россия будет праздновать 9 Мая. Эти действия имеют чисто политический подтекст», — сказал Геннадий Алехин.

Он отметил, что до начала серьезных боевых действий атаки дронов будут только усиливаться. «Крым — база Черноморского флота. Там они как наносили удары дронами, так и будут наносить. В Белгородской области дроны были замечены в различных точках в приграничных районах — это Шебекинский, Грайворонский и Белгородский. Перед началом больших действий, которые намечаются на фронте в обозримом будущем, такие вылазки с помощью дронов и обстрелов будут продолжаться», — добавил эксперт.

Ранее один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад предупреждал, что Украина может начать наступать после 2 мая, чтобы ближе ко Дню Победы постараться достичь успехов. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США хотят убедиться, что наступление ВСУ будет удачным.

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Украина с помощью дронов посылает угрозу России перед Днем Победы, что она способна дотянуться до любой точки РФ. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Я бы не называл это массированной атакой, это скорее разведывательно-диверсионные мероприятия. Подмосковье — это чисто политический характер. Показать, что они могут достать до любой точки, особенно в преддверии, когда Россия будет праздновать 9 Мая. Эти действия имеют чисто политический подтекст», — сказал Геннадий Алехин. Он отметил, что до начала серьезных боевых действий атаки дронов будут только усиливаться. «Крым — база Черноморского флота. Там они как наносили удары дронами, так и будут наносить. В Белгородской области дроны были замечены в различных точках в приграничных районах — это Шебекинский, Грайворонский и Белгородский. Перед началом больших действий, которые намечаются на фронте в обозримом будущем, такие вылазки с помощью дронов и обстрелов будут продолжаться», — добавил эксперт. Ранее один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад предупреждал, что Украина может начать наступать после 2 мая, чтобы ближе ко Дню Победы постараться достичь успехов. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США хотят убедиться, что наступление ВСУ будет удачным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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