Новый омбудсмен ЯНАО заключил первое соглашение с прокуратурой

Виктор Эпп и Андрей Нестерук заключили соглашение о взаимодействии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук, который вступил в должность 20 апреля, заключил первое соглашение о взаимодействии с региональной прокуратурой. Об этом сообщили в ямальском правоохранительном ведомстве.

«Сегодня, 25 апреля 2023 г., прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Эпп и Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук подписали соглашение о взаимодействии», — сказано в сообщении. Представители власти отметили важность документа, который поможет ведомствам взаимодействовать и помогать жителям Ямала.

Уточняется, что стороны будут восстанавливать права ямальцев, выявлять и предотвращать нарушения. Также планируется организовывать совместные мероприятия с использованием информационных, правовых и организационных ресурсов.

Ранее сообщалось, что Андрей Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания ЯНАО. Это было связано с переходом на новую должность.