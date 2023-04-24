24 апреля 2023
23 апреля 2023

Новый омбудсмен ЯНАО заключил первое соглашение с прокуратурой

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, документ, прокурор, прокуратура, проверка, руки, папка с гербом, прокурорская папка
Виктор Эпп и Андрей Нестерук заключили соглашение о взаимодействии Фото:

Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук, который вступил в должность 20 апреля, заключил первое соглашение о взаимодействии с региональной прокуратурой. Об этом сообщили в ямальском правоохранительном ведомстве.

«Сегодня, 25 апреля 2023 г., прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Эпп и Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук подписали соглашение о взаимодействии», — сказано в сообщении. Представители власти отметили важность документа, который поможет ведомствам взаимодействовать и помогать жителям Ямала.

Уточняется, что стороны будут восстанавливать права ямальцев, выявлять и предотвращать нарушения. Также планируется организовывать совместные мероприятия с использованием информационных, правовых и организационных ресурсов.

Ранее сообщалось, что Андрей Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания ЯНАО. Это было связано с переходом на новую должность.

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Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук, который вступил в должность 20 апреля, заключил первое соглашение о взаимодействии с региональной прокуратурой. Об этом сообщили в ямальском правоохранительном ведомстве. «Сегодня, 25 апреля 2023 г., прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Эпп и Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук подписали соглашение о взаимодействии», — сказано в сообщении. Представители власти отметили важность документа, который поможет ведомствам взаимодействовать и помогать жителям Ямала. Уточняется, что стороны будут восстанавливать права ямальцев, выявлять и предотвращать нарушения. Также планируется организовывать совместные мероприятия с использованием информационных, правовых и организационных ресурсов. Ранее сообщалось, что Андрей Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания ЯНАО. Это было связано с переходом на новую должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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