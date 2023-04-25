В свердловском поселке огонь уничтожил десятки домов

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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, пожарные, пч
Спасатели пытаются потушить пожар, но пока безуспешно Фото:

В поселке Таежный (Свердловская область) огонь уничтожил 12 домов. Спасатели приступили к тушению пожара, но пока справиться с возгоранием не удается. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Пожарные борются с огнем в поселке Таежный. И пока это им дается сложно. Огонь уничтожил уже 12 домов. Информации о пострадавших пока нет», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу свердловского МЧС. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в поселке рядом с Первоуральском (Свердловская область) загорелась древесина. Огонь рискует переброситься на жилые дома. На место пожара перебросили 22 сотрудника МЧС. В тушение пожара участвуют семь спецмашин.

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В поселке Таежный (Свердловская область) огонь уничтожил 12 домов. Спасатели приступили к тушению пожара, но пока справиться с возгоранием не удается. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Пожарные борются с огнем в поселке Таежный. И пока это им дается сложно. Огонь уничтожил уже 12 домов. Информации о пострадавших пока нет», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу свердловского МЧС. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в поселке рядом с Первоуральском (Свердловская область) загорелась древесина. Огонь рискует переброситься на жилые дома. На место пожара перебросили 22 сотрудника МЧС. В тушение пожара участвуют семь спецмашин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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