В свердловском поселке огонь уничтожил десятки домов

Спасатели пытаются потушить пожар, но пока безуспешно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В поселке Таежный (Свердловская область) огонь уничтожил 12 домов. Спасатели приступили к тушению пожара, но пока справиться с возгоранием не удается. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Пожарные борются с огнем в поселке Таежный. И пока это им дается сложно. Огонь уничтожил уже 12 домов. Информации о пострадавших пока нет», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу свердловского МЧС. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в поселке рядом с Первоуральском (Свердловская область) загорелась древесина. Огонь рискует переброситься на жилые дома. На место пожара перебросили 22 сотрудника МЧС. В тушение пожара участвуют семь спецмашин.