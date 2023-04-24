24 апреля 2023
23 апреля 2023

Губернатор Артюхов рассказал Путину, как ЯНАО помогает семьям военнослужащих

Чиновники в ЯНАО помогают решать личные вопросы семей военнослужащих
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов, заместитель губернатора ЯНАО по экономике. Салехард
Артюхов рассказал, какую помощь получают семьи военнослужащих Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту страны Владимиру Путину о поддержке семей военных, чьи близкие участвуют в спецоперации. Губернатор отметил личную работу чиновников и ямальских госслужащих, которые помогают семьям.

«Мы у себя в регионе запустили бесплатные поездки детей в детские лагеря, бесплатные лекарства — целый набор мер поддержки. Но самое главное, конечно, это личное внимание: чтобы кто-то из руководителей, глава города, приехал домой, посмотрел, как живет семья, потому что ребята, как правило, ушли молодые, где-то кто-то не закончил ремонт, где-то сын хотел пойти на секцию спорта, почему-то еще не получилось. Просто взять за руку и привести, лишний раз помочь в таких простых, казалось бы, вопросах. Это наша ключевая задача», — уточнил он.

Губернатор также рассказал, как силами Ямала удалось восстановить разрушенные объекты Волновахи. На восстановление округ взял 49 сооружений, из них половина уже отремонтированы. В приоритете социальные объекты — детские сады, школы и больничный городок.

Ранее сообщалось, что Артюхов расскажет Путину о достижениях региона и приоритетах развития. Также губернатор озвучил итоги социально-экономического развития Ямала.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту страны Владимиру Путину о поддержке семей военных, чьи близкие участвуют в спецоперации. Губернатор отметил личную работу чиновников и ямальских госслужащих, которые помогают семьям. «Мы у себя в регионе запустили бесплатные поездки детей в детские лагеря, бесплатные лекарства — целый набор мер поддержки. Но самое главное, конечно, это личное внимание: чтобы кто-то из руководителей, глава города, приехал домой, посмотрел, как живет семья, потому что ребята, как правило, ушли молодые, где-то кто-то не закончил ремонт, где-то сын хотел пойти на секцию спорта, почему-то еще не получилось. Просто взять за руку и привести, лишний раз помочь в таких простых, казалось бы, вопросах. Это наша ключевая задача», — уточнил он. Губернатор также рассказал, как силами Ямала удалось восстановить разрушенные объекты Волновахи. На восстановление округ взял 49 сооружений, из них половина уже отремонтированы. В приоритете социальные объекты — детские сады, школы и больничный городок. Ранее сообщалось, что Артюхов расскажет Путину о достижениях региона и приоритетах развития. Также губернатор озвучил итоги социально-экономического развития Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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