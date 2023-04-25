Немецкие концерны судятся за права на танки Leopard 2

Концерны ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann судятся из-за прав на танки Leopard 2

25 апреля 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

2 мая в Мюнхене состоится суд между двумя концернами за права на танки Leopard 2 Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборонные концерны ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) судятся из-за танков Leopard 2. Компании не поделили права на военную технику. «В марте 2023 года глава Rheinmetall Армин Паппергер сказал, что права на Leopard 2 принадлежат его концерну. В компании KMW не согласились с мнением представителя первого предприятия», — передает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung . KMW потребовали от Rheinmetall не посягать на их интеллектуальную собственность, но там отказались от подобного предложения. 2 мая в Мюнхене состоится суд за права на танк Leopard 2. Согласно документу Федерального управления техобслуживания ВС ФРГ от 1995 года, интеллектуальная собственность на отдельные детали танка принадлежат компаниям, которые участвовали в работе над разработкой техники, в том числе Rheinmetall. Но, права на весь танк принадлежат Krauss-Maffei Wegmann.

Оборонные концерны ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) судятся из-за танков Leopard 2. Компании не поделили права на военную технику. «В марте 2023 года глава Rheinmetall Армин Паппергер сказал, что права на Leopard 2 принадлежат его концерну. В компании KMW не согласились с мнением представителя первого предприятия», — передает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. KMW потребовали от Rheinmetall не посягать на их интеллектуальную собственность, но там отказались от подобного предложения. 2 мая в Мюнхене состоится суд за права на танк Leopard 2. Согласно документу Федерального управления техобслуживания ВС ФРГ от 1995 года, интеллектуальная собственность на отдельные детали танка принадлежат компаниям, которые участвовали в работе над разработкой техники, в том числе Rheinmetall. Но, права на весь танк принадлежат Krauss-Maffei Wegmann.