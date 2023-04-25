Немецкие концерны судятся за права на танки Leopard 2

Концерны ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann судятся из-за прав на танки Leopard 2
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
2 мая в Мюнхене состоится суд между двумя концернами за права на танки Leopard 2 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оборонные концерны ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) судятся из-за танков Leopard 2. Компании не поделили права на военную технику.

«В марте 2023 года глава Rheinmetall Армин Паппергер сказал, что права на Leopard 2 принадлежат его концерну. В компании KMW не согласились с мнением представителя первого предприятия», — передает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. KMW потребовали от Rheinmetall не посягать на их интеллектуальную собственность, но там отказались от подобного предложения. 2 мая в Мюнхене состоится суд за права на танк Leopard 2.

Согласно документу Федерального управления техобслуживания ВС ФРГ от 1995 года, интеллектуальная собственность на отдельные детали танка принадлежат компаниям, которые участвовали в работе над разработкой техники, в том числе Rheinmetall. Но, права на весь танк принадлежат Krauss-Maffei Wegmann.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оборонные концерны ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) судятся из-за танков Leopard 2. Компании не поделили права на военную технику. «В марте 2023 года глава Rheinmetall Армин Паппергер сказал, что права на Leopard 2 принадлежат его концерну. В компании KMW не согласились с мнением представителя первого предприятия», — передает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. KMW потребовали от Rheinmetall не посягать на их интеллектуальную собственность, но там отказались от подобного предложения. 2 мая в Мюнхене состоится суд за права на танк Leopard 2. Согласно документу Федерального управления техобслуживания ВС ФРГ от 1995 года, интеллектуальная собственность на отдельные детали танка принадлежат компаниям, которые участвовали в работе над разработкой техники, в том числе Rheinmetall. Но, права на весь танк принадлежат Krauss-Maffei Wegmann.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...