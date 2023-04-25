Вертолет МИ-8 вылетел в свердловский поселок, где полыхают десятки домов

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, мчс, ми8, пожарный вертолет
Вертолет МИ-8 задействован в тушении пожара Фото:

Спасатели ликвидируют возгорание в поселке Таежный (Свердловская область). Там пожар уже уничтожил более 20 домов. Для скорейшей локализации пожара на место направлен вертолет МИ-8 МЧС России.

«Днем 25 апреля поступило сообщение о пожаре в поселке Таежный. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание 21 дома, из них 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, в том числе 3 ребенка. Их разместили в пункте временного размещения. К тушению от РСЧС привлечено более 30 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к месту пожара направлен вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством», — сказано в сообщении в telegram-канале регионального МЧС.

Ранее URA.RU писало, что в свердловском поселке огонь уничтожил десятки домов. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Спасатели ликвидируют возгорание в поселке Таежный (Свердловская область). Там пожар уже уничтожил более 20 домов. Для скорейшей локализации пожара на место направлен вертолет МИ-8 МЧС России. «Днем 25 апреля поступило сообщение о пожаре в поселке Таежный. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание 21 дома, из них 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, в том числе 3 ребенка. Их разместили в пункте временного размещения. К тушению от РСЧС привлечено более 30 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к месту пожара направлен вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством», — сказано в сообщении в telegram-канале регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что в свердловском поселке огонь уничтожил десятки домов. Информации о пострадавших пока не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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