Вертолет МИ-8 вылетел в свердловский поселок, где полыхают десятки домов

25 апреля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Вертолет МИ-8 задействован в тушении пожара Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спасатели ликвидируют возгорание в поселке Таежный (Свердловская область). Там пожар уже уничтожил более 20 домов. Для скорейшей локализации пожара на место направлен вертолет МИ-8 МЧС России. «Днем 25 апреля поступило сообщение о пожаре в поселке Таежный. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание 21 дома, из них 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, в том числе 3 ребенка. Их разместили в пункте временного размещения. К тушению от РСЧС привлечено более 30 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к месту пожара направлен вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством», — сказано в сообщении в telegram-канале регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что в свердловском поселке огонь уничтожил десятки домов. Информации о пострадавших пока не поступало.

Спасатели ликвидируют возгорание в поселке Таежный (Свердловская область). Там пожар уже уничтожил более 20 домов. Для скорейшей локализации пожара на место направлен вертолет МИ-8 МЧС России. «Днем 25 апреля поступило сообщение о пожаре в поселке Таежный. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание 21 дома, из них 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, в том числе 3 ребенка. Их разместили в пункте временного размещения. К тушению от РСЧС привлечено более 30 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к месту пожара направлен вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством», — сказано в сообщении в telegram-канале регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что в свердловском поселке огонь уничтожил десятки домов. Информации о пострадавших пока не поступало.