24 апреля 2023

Путин поддержит Артюхова на выборах губернатора ЯНАО

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Титовский Алексей. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о своих намерениях президенту Путину Фото:

Президент России Владимир Путин поддержал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в его намерении выдвигаться на второй срок на непрямых выборах главы региона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — приводит ТАСС слова Пескова. По словам пресс-секретаря президента, о намерении выдвигаться на очередной срок Артюхов сообщил Путину на состоявшемся 25 апреля докладе в связи с истечением срока полномочий.

Ранее URA.RU рассказывало о состоявшейся встрече президента Путина и губернатора Артюхова. Глава региона рассказал о достижениях и ситуации в различных сферах — в том числе в образовании, экономике и медицине.

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Президент России Владимир Путин поддержал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в его намерении выдвигаться на второй срок на непрямых выборах главы региона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — приводит ТАСС слова Пескова. По словам пресс-секретаря президента, о намерении выдвигаться на очередной срок Артюхов сообщил Путину на состоявшемся 25 апреля докладе в связи с истечением срока полномочий. Ранее URA.RU рассказывало о состоявшейся встрече президента Путина и губернатора Артюхова. Глава региона рассказал о достижениях и ситуации в различных сферах — в том числе в образовании, экономике и медицине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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