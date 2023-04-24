Путин поддержит Артюхова на выборах губернатора ЯНАО

Президент России Владимир Путин поддержал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в его намерении выдвигаться на второй срок на непрямых выборах главы региона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — приводит ТАСС слова Пескова. По словам пресс-секретаря президента, о намерении выдвигаться на очередной срок Артюхов сообщил Путину на состоявшемся 25 апреля докладе в связи с истечением срока полномочий.
Ранее URA.RU рассказывало о состоявшейся встрече президента Путина и губернатора Артюхова. Глава региона рассказал о достижениях и ситуации в различных сферах — в том числе в образовании, экономике и медицине.
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