Mercedes-Benz G-класс AMG продают почти за 30 млн рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) продают самый дорогой автомобиль в области. Им стал Mercedes-Benz G-класс AMG, реализуемый на территории региона через официального представителя торговой марки «Прайм Авто». По словам менеджера салона, цена автомобиля начинается почти от 30 млн рублей.

«Начальная стоимость автомобиля — 29 млн 495 тысяч рублей. Все цены актуальные», — сообщили URA.RU в дилерском центре.

Согласно описанию автомобиля на известном сайте объявлений, автомобиль произведен в Германии, имеет бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель рабочим объемом четыре литра. Полный привод дает владельцу возможность проехать почти везде, а 585 «лошадей» под капотом заставят вжаться в спинку сиденья. Mercedes разгоняется до 100 километров в час за четыре с половиной секунды. А дисковые тормоза не заставят переживать об остановке.

Стоимость обслуживания такого автомобиля в год около 200 тысяч рублей. Только на одно топливо придется потратить около 90 тысяч. Связывая стоимость затрат на такой автомобиль с среднестатистической зарплатой в Челябинской области (около 50 тысяч рублей), можно сделать вывод, что только для того, чтобы обслужить такой автомобиль, челябинцам придется потратить треть заработной платы.