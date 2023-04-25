Замгубернатора дал особое поручение из-за крупного пожара в свердловском поселке

25 апреля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Алексей Шмыков отметил, что при необходимости в работу будут включены и другие министерства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министерству общественной безопасности Свердловской области поручили оказать всю необходимую поддержку в ликвидации пожара в поселке Прогресс. Там огонь охватил площадку с пиломатериалами. Соответсвующее поручение дал первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков. «Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил министерству общественной безопасности оказать всю необходимую поддержку в ликвидации пожара и его последствий в поселке Прогресс, где огонь охватил площадку с пиломатериалами. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. К месту пожара направлен пожарный поезд. Информация о пострадавших отсутствует. В ближайшее время на площадке состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении пресс-службы свердловского губернатора. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начался пожар, подходящий к жилым домам. По предварительной информации спасателей, загорелась древесина.

Министерству общественной безопасности Свердловской области поручили оказать всю необходимую поддержку в ликвидации пожара в поселке Прогресс. Там огонь охватил площадку с пиломатериалами. Соответсвующее поручение дал первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков. «Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил министерству общественной безопасности оказать всю необходимую поддержку в ликвидации пожара и его последствий в поселке Прогресс, где огонь охватил площадку с пиломатериалами. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. К месту пожара направлен пожарный поезд. Информация о пострадавших отсутствует. В ближайшее время на площадке состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении пресс-службы свердловского губернатора. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начался пожар, подходящий к жилым домам. По предварительной информации спасателей, загорелась древесина.