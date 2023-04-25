Замгубернатора дал особое поручение из-за крупного пожара в свердловском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция первого зам. губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. Екатеринбург, шмыков алексей
Алексей Шмыков отметил, что при необходимости в работу будут включены и другие министерства Фото:

Министерству общественной безопасности Свердловской области поручили оказать всю необходимую поддержку в ликвидации пожара в поселке Прогресс. Там огонь охватил площадку с пиломатериалами. Соответсвующее поручение дал первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.

«Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил министерству общественной безопасности оказать всю необходимую поддержку в ликвидации пожара и его последствий в поселке Прогресс, где огонь охватил площадку с пиломатериалами. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. К месту пожара направлен пожарный поезд. Информация о пострадавших отсутствует. В ближайшее время на площадке состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении пресс-службы свердловского губернатора.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начался пожар, подходящий к жилым домам. По предварительной информации спасателей, загорелась древесина.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерству общественной безопасности Свердловской области поручили оказать всю необходимую поддержку в ликвидации пожара в поселке Прогресс. Там огонь охватил площадку с пиломатериалами. Соответсвующее поручение дал первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков. «Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил министерству общественной безопасности оказать всю необходимую поддержку в ликвидации пожара и его последствий в поселке Прогресс, где огонь охватил площадку с пиломатериалами. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. К месту пожара направлен пожарный поезд. Информация о пострадавших отсутствует. В ближайшее время на площадке состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении пресс-службы свердловского губернатора. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начался пожар, подходящий к жилым домам. По предварительной информации спасателей, загорелась древесина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...