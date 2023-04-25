Военный эксперт назвал истинную причину появления танка Т-14 «Армата» в зоне СВО

Военный эксперт Сивков: для РФ нет смысла применять танк Т-14 «Армата» в зоне СВО
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RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, армата, танк
Нет никакой необходимости в использовании танка «Армата» в зоне СВО, заявил Константин Сивков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Танк Т-14 «Армата» был привезен в зону спецоперации исключительно для испытаний в боевых условиях. Реальная необходимость в использовании таких машин в СВО отсутствует, заявил доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

«Отсутствует какой-либо смысл в использовании „Арматы“ в зоне СВО. Нахождение этого танка на спецоперации объясняется исключительно необходимостью обкатки в боевых условиях», — передает слова Сивкова телеканал «360». Он добавил, что применение танков «Армата» в боевых условиях позволит вывить все возможные слабые места, которые нуждаются в улучшении.

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Ранее стало известно, что российская армия в атаках на украинские позиции начала использовать новейшие танки Т-14 «Армата». Боевые машины должны выйти на борьбу с немецкими боевыми машинами Leopard 2A6 и британскими Challenger.

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Танк Т-14 «Армата» был привезен в зону спецоперации исключительно для испытаний в боевых условиях. Реальная необходимость в использовании таких машин в СВО отсутствует, заявил доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков. «Отсутствует какой-либо смысл в использовании „Арматы“ в зоне СВО. Нахождение этого танка на спецоперации объясняется исключительно необходимостью обкатки в боевых условиях», — передает слова Сивкова телеканал «360». Он добавил, что применение танков «Армата» в боевых условиях позволит вывить все возможные слабые места, которые нуждаются в улучшении. Ранее стало известно, что российская армия в атаках на украинские позиции начала использовать новейшие танки Т-14 «Армата». Боевые машины должны выйти на борьбу с немецкими боевыми машинами Leopard 2A6 и британскими Challenger.
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