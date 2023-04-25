Военный эксперт назвал задачи новых российских танков «Армата» в зоне СВО

Академик Сивков: «Армата» противостоит в зоне СВО танкам НАТО

25 апреля 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

«Армата» превосходит танки Leopard 2A6 и Challenger, считает Константин Сивков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новейшие российские танки «Армата» (производство «Уралвагонзавода», г. Нижний Тагил) выйдут на борьбу с техникой НАТО — немецкими боевыми машинами Leopard 2A6 и британскими Challenger. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Если говорить о сопротивлении с НАТО в целом, то, это, конечно, да [наш припасенный козырь]. Что касается применения „Арматы“ на территории Украины сейчас, то цели для нее особой нет, за исключением десятков новейших западных танков Leopard 2A6 и Challenger. „Армата“ превосходит по техническим характеристикам оба образца новейших западных танков. Нужно будет проверить ее в боевых действиях. То есть „Арматы“ отправляются для отработки действий наших войск с особым технологическим противником типа НАТО», — объяснил Константин Сивков. По словам действительного академика, новые российские танки будут использоваться в сочетании с Т-90М. «В основном у нас идут танки Т-90М. Назначение „Арматы“ — комбинированные действия. То есть выступает типа командного танка. Имеющиеся в достаточном количестве на поле поля Т-90М в сочетании с „Арматой“ будут образовывать группы», — добавил Сивков. По данным источника РИА Новости, российская армия приступила к применению в зоне СВО новых танков «Армата». В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новейшие российские танки «Армата» (производство «Уралвагонзавода», г. Нижний Тагил) выйдут на борьбу с техникой НАТО — немецкими боевыми машинами Leopard 2A6 и британскими Challenger. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Если говорить о сопротивлении с НАТО в целом, то, это, конечно, да [наш припасенный козырь]. Что касается применения „Арматы“ на территории Украины сейчас, то цели для нее особой нет, за исключением десятков новейших западных танков Leopard 2A6 и Challenger. „Армата“ превосходит по техническим характеристикам оба образца новейших западных танков. Нужно будет проверить ее в боевых действиях. То есть „Арматы“ отправляются для отработки действий наших войск с особым технологическим противником типа НАТО», — объяснил Константин Сивков. По словам действительного академика, новые российские танки будут использоваться в сочетании с Т-90М. «В основном у нас идут танки Т-90М. Назначение „Арматы“ — комбинированные действия. То есть выступает типа командного танка. Имеющиеся в достаточном количестве на поле поля Т-90М в сочетании с „Арматой“ будут образовывать группы», — добавил Сивков. По данным источника РИА Новости, российская армия приступила к применению в зоне СВО новых танков «Армата». В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения.