Россия начала атаковать ВСУ новейшими танками Т-14 «Армата»

Российские военнослужащие начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для обстрела позиций противника в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник, знакомый с обстановкой на фронте.
«Российские военные приступили к применению новых танков „Армата“ для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — сообщил источник, передает РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ отмечали, что из уральских танков «Армата» планируют формировать отдельные полки и батальоны, а также отправлять технику в уже созданные воинские части. Командиры с помощью моделей Т-14 смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.
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