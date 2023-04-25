Россия начала атаковать ВСУ новейшими танками Т-14 «Армата»

25 апреля 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

Новые российские танки уже применяются в боях на Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для обстрела позиций противника в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник, знакомый с обстановкой на фронте. «Российские военные приступили к применению новых танков „Армата“ для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — сообщил источник, передает РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что из уральских танков «Армата» планируют формировать отдельные полки и батальоны, а также отправлять технику в уже созданные воинские части. Командиры с помощью моделей Т-14 смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

Российские военнослужащие начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для обстрела позиций противника в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник, знакомый с обстановкой на фронте. «Российские военные приступили к применению новых танков „Армата“ для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — сообщил источник, передает РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что из уральских танков «Армата» планируют формировать отдельные полки и батальоны, а также отправлять технику в уже созданные воинские части. Командиры с помощью моделей Т-14 смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.