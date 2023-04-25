Россия начала атаковать ВСУ новейшими танками Т-14 «Армата»

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, танк армата
Новые российские танки уже применяются в боях на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для обстрела позиций противника в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник, знакомый с обстановкой на фронте.

«Российские военные приступили к применению новых танков „Армата“ для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — сообщил источник, передает РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что из уральских танков «Армата» планируют формировать отдельные полки и батальоны, а также отправлять технику в уже созданные воинские части. Командиры с помощью моделей Т-14 смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

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Российские военнослужащие начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для обстрела позиций противника в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник, знакомый с обстановкой на фронте. «Российские военные приступили к применению новых танков „Армата“ для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — сообщил источник, передает РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что из уральских танков «Армата» планируют формировать отдельные полки и батальоны, а также отправлять технику в уже созданные воинские части. Командиры с помощью моделей Т-14 смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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