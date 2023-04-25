Компания курганского бизнесмена Парышева начнет застраивать Заозерный

ООО «СЗ Мостовик» построит дома в 12-м микрорайоне Заозерного за 71 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Специализированный застройщик „Мостовик“», владельцем которой является курганский бизнесмен Дмитрий Парышев, займется жилой застройкой в 12-м микрорайоне Заозерного. Стоимость контракта составляет около 71 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте торгов.

«Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в 12-м микрорайоне Заозерного. Сведения о победителе: ООО «Специализированный застройщик «Мостовик». Предложение о цене: 70 940 000 рублей», — говорится в документе. Заказчиком строительства выступает администрация Кургана.

Согласно контракту, площадь будущей застройки составит более 40,5 тысячи квадратных метров. На территории планируется строительство многоэтажных и среднеэтажных домов. Договор рассчитан на пять лет.

Ранее URA.RU писало, что Мэрия Кургана с шестой попытки нашли инвестора для комплексной застройки. Компания «СЗ Кристалл» займется строительством жилых домов в 13-м микрорайоне Заозерного. Стоимость контракта — более 118 млн рублей. Также сообщалось, что в Кургане в микрорайоне Рябково построят жилой комплекс На территории площадью более двух гектаров будет расположено три многоэтажных дома.