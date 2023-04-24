24 апреля 2023

Курганский губернатор заявил, что стране не нужны критики, снимающие на телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков рассказал, какие специалисты нужны России Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что России не нужны люди, которые снимают на телефон и критикуют работу других. Таким мнением он поделился в своем telegram-канале, говоря о подготовке кадров.

«Стране нужны не те люди, снимающие на телефон и критикующие, как работают другие. Ей нужны рабочие, технологи, инженеры, врачи, учителя и еще десятки важнейших и достаточно сложных профессий», — написал Шумков. Он подчеркнул, что предприниматели заинтересованы в повышении эффективности работы по подготовке профессиональных кадров.

В техникумах и колледжах региона работодатели корректируют учебные программы, принимают участие в аттестации преподавателей учреждений. Сотрудники крупных предприятий и компаний проводят занятия. Выпускники средних учебных заведений проходят практику по своему профилю.

Ранее URA.RU писало, что в техникумах и колледжах Курганской области убирают специальности, которые не востребованы у работодателей. Это проводят в рамках модернизации сферы профобразования.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что России не нужны люди, которые снимают на телефон и критикуют работу других. Таким мнением он поделился в своем telegram-канале, говоря о подготовке кадров. «Стране нужны не те люди, снимающие на телефон и критикующие, как работают другие. Ей нужны рабочие, технологи, инженеры, врачи, учителя и еще десятки важнейших и достаточно сложных профессий», — написал Шумков. Он подчеркнул, что предприниматели заинтересованы в повышении эффективности работы по подготовке профессиональных кадров. В техникумах и колледжах региона работодатели корректируют учебные программы, принимают участие в аттестации преподавателей учреждений. Сотрудники крупных предприятий и компаний проводят занятия. Выпускники средних учебных заведений проходят практику по своему профилю. Ранее URA.RU писало, что в техникумах и колледжах Курганской области убирают специальности, которые не востребованы у работодателей. Это проводят в рамках модернизации сферы профобразования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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