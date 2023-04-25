Минобороны РФ: авиация и артиллерия помогает штурму Артемовска

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Авиация и артиллерия оказывает поддержку отрядам ВС РФ в Артемовске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Авиация и артиллерия осуществляет колоссальную поддержку штурмовым силам ВС РФ в ходе боевых действий в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Для поддержания действий штурмовых отрядов в районе Артемовска российской авиацией было совершено 9 вылетов», — заявили на брифинге Минобороны РФ. Также там добавили, что помимо авиации активную поддержку действиям отрядов оказывает артиллерия ВС РФ. Российскими артиллеристами были выполнены 62 огневые задачи, заключили в Минобороны.

Ранее стало известно о кардинальном прорыве российских войск в Артемовске. Силами ЧВК «Вагнер» была продавлена оборона ВСУ в четырех районах города. На фоне мощного давления российских войск украинские солдаты предпринимают попытки сдаться в плен, сообщает «Утро.ру».

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Авиация и артиллерия осуществляет колоссальную поддержку штурмовым силам ВС РФ в ходе боевых действий в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Для поддержания действий штурмовых отрядов в районе Артемовска российской авиацией было совершено 9 вылетов», — заявили на брифинге Минобороны РФ. Также там добавили, что помимо авиации активную поддержку действиям отрядов оказывает артиллерия ВС РФ. Российскими артиллеристами были выполнены 62 огневые задачи, заключили в Минобороны. Ранее стало известно о кардинальном прорыве российских войск в Артемовске. Силами ЧВК «Вагнер» была продавлена оборона ВСУ в четырех районах города. На фоне мощного давления российских войск украинские солдаты предпринимают попытки сдаться в плен, сообщает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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