Минобороны РФ: авиация и артиллерия помогает штурму Артемовска

Авиация и артиллерия осуществляет колоссальную поддержку штурмовым силам ВС РФ в ходе боевых действий в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Для поддержания действий штурмовых отрядов в районе Артемовска российской авиацией было совершено 9 вылетов», — заявили на брифинге Минобороны РФ. Также там добавили, что помимо авиации активную поддержку действиям отрядов оказывает артиллерия ВС РФ. Российскими артиллеристами были выполнены 62 огневые задачи, заключили в Минобороны.
Ранее стало известно о кардинальном прорыве российских войск в Артемовске. Силами ЧВК «Вагнер» была продавлена оборона ВСУ в четырех районах города. На фоне мощного давления российских войск украинские солдаты предпринимают попытки сдаться в плен, сообщает «Утро.ру».
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