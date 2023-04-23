23 апреля 2023

РВ: ЧВК «Вагнер» продавила оборону ВСУ в Артемовске

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Вооруженные силы Великобритании. stock, зима, военные, нато, наемник, stock
Произошел значительный прорыв ВС РФ, признались украинские аналитики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» продавила оборону ВСУ в четырех районах Артемовска (Бахмут), в результате чего произошел значительный прорыв российских войск. Об этом сообщают украинские военные аналитики.

«В Бахмуте значительный прорыв: ЧВК „Вагнер“ продавила оборону ВСУ в 4 районах. В центре города „Вагнера“ захватили Салтовский мясокомбинат и ведут активные наступательные действия по улице Чайковского», — передает информацию аналитиков telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечено продвижение российских бойцов по переулку Геологов, в северной части города. Сейчас идут бои по улице Крайняя. Кроме того, на трассе О-0506 бойцам ЧВК удалось вклиниться вглубь обороны ВСУ, передают военкоры.

Бои за Артемовск начались в августе 2022 года в рамках спецоперации. В апреле в Минобороны РФ заявили, что российские силы взяли три квартала в западной части Бахмута. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ВСУ самостоятельно начали покидать свои позиции в Часовом Яре и Константиновке. Он призвал власти Украины пожалеть своих солдат и не отправлять их на фронт.

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ЧВК «Вагнер» продавила оборону ВСУ в четырех районах Артемовска (Бахмут), в результате чего произошел значительный прорыв российских войск. Об этом сообщают украинские военные аналитики. «В Бахмуте значительный прорыв: ЧВК „Вагнер“ продавила оборону ВСУ в 4 районах. В центре города „Вагнера“ захватили Салтовский мясокомбинат и ведут активные наступательные действия по улице Чайковского», — передает информацию аналитиков telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечено продвижение российских бойцов по переулку Геологов, в северной части города. Сейчас идут бои по улице Крайняя. Кроме того, на трассе О-0506 бойцам ЧВК удалось вклиниться вглубь обороны ВСУ, передают военкоры. Бои за Артемовск начались в августе 2022 года в рамках спецоперации. В апреле в Минобороны РФ заявили, что российские силы взяли три квартала в западной части Бахмута. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ВСУ самостоятельно начали покидать свои позиции в Часовом Яре и Константиновке. Он призвал власти Украины пожалеть своих солдат и не отправлять их на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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