Мясокомбинат в Курске предлагает пермякам работу с зарплатой в 180 тысяч

25 апреля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Мясокомбинату требуются обвальщики и разнорабочие (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Курсе. Необходимо трудиться на местном мясокомбинате, где нужны обвальщики и разнорабочие. Вахта предполагает 45 смен, за которые работодатель обещает заплатить от 120 до 180 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе вакансий. «Предлагаем жителям Пермского края работу на мясокомбинате в Курске. В обязанности будут входить разные виды работ — отбор товара, укладка, расфасовка, упаковка, погрузка и так далее. Вахта 45 смен. Бывает производственная необходимость продления вахты на несколько дней. Смена составляет 12 часов, выходной один раз в неделю. Оплата — разнорабочего — 240 рублей в час, обвальщика — 330 рублей в час. Получается около 120 и 180 тысяч рублей», — указано в объявлении. Уточняется, что проживать рабочие будут в новом общежитии. Количество человек на комнату — от четырех до восьми. Каждому работнику выдается электронный пропуск для прохода на производство, в том числе и в заводскую столовую. На кассе траты на обеды заносятся в электронную ведомость и после вахты будут удержаны из заработной платы. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на производстве кофейной продукции в Москве. За вахту в 60 рабочих смен сотрудникам обещают заплатить 240 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Курсе. Необходимо трудиться на местном мясокомбинате, где нужны обвальщики и разнорабочие. Вахта предполагает 45 смен, за которые работодатель обещает заплатить от 120 до 180 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе вакансий. «Предлагаем жителям Пермского края работу на мясокомбинате в Курске. В обязанности будут входить разные виды работ — отбор товара, укладка, расфасовка, упаковка, погрузка и так далее. Вахта 45 смен. Бывает производственная необходимость продления вахты на несколько дней. Смена составляет 12 часов, выходной один раз в неделю. Оплата — разнорабочего — 240 рублей в час, обвальщика — 330 рублей в час. Получается около 120 и 180 тысяч рублей», — указано в объявлении. Уточняется, что проживать рабочие будут в новом общежитии. Количество человек на комнату — от четырех до восьми. Каждому работнику выдается электронный пропуск для прохода на производство, в том числе и в заводскую столовую. На кассе траты на обеды заносятся в электронную ведомость и после вахты будут удержаны из заработной платы. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на производстве кофейной продукции в Москве. За вахту в 60 рабочих смен сотрудникам обещают заплатить 240 тысяч рублей.