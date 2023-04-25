Советник Зеленского предложил Макрону отдать часть Франции

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Пусть Эммануэль Макрон отдаст Бордо другому государству, заявил Алексей Данилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от части Франции и передать Бордо другой стране. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по национальной безопасности Алексей Данилов в ответ на предложения Макрона о заключении мира на Украине, который может подразумевать отказ украинских властей от Крыма.

«Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции», — передает слова Данилова газета The Telegraph. Советник президента Украины предложил Макрону передать Бордо другому государству. Президент Франции должен перестать надеяться на возможность установить мир на Украине при помощи Китая и отказаться от намерений уговорить Украину отказаться от возвращения Крыма, заключил Данилов.

Ранее Эммануэль Макрон предложил привлечь Китай для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые предложения по установлению мира на Украине будут учитываться российским руководством. Также Макрон рассказал, что главной целью Франции является недопущение победы России в украинском конфликте, передает Nation News.

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Президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от части Франции и передать Бордо другой стране. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по национальной безопасности Алексей Данилов в ответ на предложения Макрона о заключении мира на Украине, который может подразумевать отказ украинских властей от Крыма. «Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции», — передает слова Данилова газета The Telegraph. Советник президента Украины предложил Макрону передать Бордо другому государству. Президент Франции должен перестать надеяться на возможность установить мир на Украине при помощи Китая и отказаться от намерений уговорить Украину отказаться от возвращения Крыма, заключил Данилов. Ранее Эммануэль Макрон предложил привлечь Китай для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые предложения по установлению мира на Украине будут учитываться российским руководством. Также Макрон рассказал, что главной целью Франции является недопущение победы России в украинском конфликте, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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