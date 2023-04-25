Советник Зеленского предложил Макрону отдать часть Франции

25 апреля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Пусть Эммануэль Макрон отдаст Бордо другому государству, заявил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от части Франции и передать Бордо другой стране. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по национальной безопасности Алексей Данилов в ответ на предложения Макрона о заключении мира на Украине, который может подразумевать отказ украинских властей от Крыма. «Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции», — передает слова Данилова газета The Telegraph . Советник президента Украины предложил Макрону передать Бордо другому государству. Президент Франции должен перестать надеяться на возможность установить мир на Украине при помощи Китая и отказаться от намерений уговорить Украину отказаться от возвращения Крыма, заключил Данилов. Ранее Эммануэль Макрон предложил привлечь Китай для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые предложения по установлению мира на Украине будут учитываться российским руководством. Также Макрон рассказал, что главной целью Франции является недопущение победы России в украинском конфликте, передает Nation News.

Президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от части Франции и передать Бордо другой стране. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по национальной безопасности Алексей Данилов в ответ на предложения Макрона о заключении мира на Украине, который может подразумевать отказ украинских властей от Крыма. «Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции», — передает слова Данилова газета The Telegraph. Советник президента Украины предложил Макрону передать Бордо другому государству. Президент Франции должен перестать надеяться на возможность установить мир на Украине при помощи Китая и отказаться от намерений уговорить Украину отказаться от возвращения Крыма, заключил Данилов. Ранее Эммануэль Макрон предложил привлечь Китай для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые предложения по установлению мира на Украине будут учитываться российским руководством. Также Макрон рассказал, что главной целью Франции является недопущение победы России в украинском конфликте, передает Nation News.