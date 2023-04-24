24 апреля 2023

В ХМАО назвали профессии, по которым быстрее всего берут на работу

Быстрее всего работу в ХМАО находят менеджеры по продажам и администраторы
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод "ЭТЕРНО", цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Челябинск , офис, call-центр, колл-центр
Быстрее всего устроиться на работу в ХМАО сегодня удается менеджерам по продажам Фото:

Быстрее всего работу в ХМАО находят менеджеры по продажам, администраторы и бухгалтеры. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter.

«Быстрее всего устроиться на работу в Ханты-Мансийском автономном округе сегодня удается менеджерам по продажам: это 9% от всех соискателей ХМАО, разместивших или обновивших свои резюме за последние два месяца и уже успевших выйти на новое место работы. Кроме того, высокой скоростью трудоустройства отличаются продавцы (8% от всех вышедших на новую работу за последние два месяца), администраторы (7%), бухгалтеры (5%), экономисты, менеджеры по работе с партнерами и секретари (по 4%), а также делопроизводители, водители и кладовщики (по 3%)», — говорится в исследовании.

При этом чаще всего скорость трудоустройства по профессии зависит от порога вхождения на должность. В сферах, где набор требований к навыкам, знаниям и опыту минимален, работу находят быстрее. «Кроме того, относительно быстро можно найти работу в рамках дефицитных специальностей: на фоне острой нехватки кадров работодатели зачастую становятся более лояльны к кандидатам и быстрее принимают решение», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало о сфере с самым большим дефицитом работников в ХМАО. Нехватка кадров наблюдается в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. За первый квартал 2023 года здесь стало на 65% больше вакансий, чем в прошлом году.

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Быстрее всего работу в ХМАО находят менеджеры по продажам, администраторы и бухгалтеры. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter. «Быстрее всего устроиться на работу в Ханты-Мансийском автономном округе сегодня удается менеджерам по продажам: это 9% от всех соискателей ХМАО, разместивших или обновивших свои резюме за последние два месяца и уже успевших выйти на новое место работы. Кроме того, высокой скоростью трудоустройства отличаются продавцы (8% от всех вышедших на новую работу за последние два месяца), администраторы (7%), бухгалтеры (5%), экономисты, менеджеры по работе с партнерами и секретари (по 4%), а также делопроизводители, водители и кладовщики (по 3%)», — говорится в исследовании. При этом чаще всего скорость трудоустройства по профессии зависит от порога вхождения на должность. В сферах, где набор требований к навыкам, знаниям и опыту минимален, работу находят быстрее. «Кроме того, относительно быстро можно найти работу в рамках дефицитных специальностей: на фоне острой нехватки кадров работодатели зачастую становятся более лояльны к кандидатам и быстрее принимают решение», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о сфере с самым большим дефицитом работников в ХМАО. Нехватка кадров наблюдается в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. За первый квартал 2023 года здесь стало на 65% больше вакансий, чем в прошлом году.
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