В Кургане пожарные ликвидировали огонь на детской площадке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во дворе дома №4 по улице Карла Маркса сгорели горка и беседка на детской площадки. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. Информацию о пожаре URA.RU подтвердили в ГУ МЧС России по Курганской области.

«На детской площадке по улице К. Маркса,4 сгорели горка и беседка. Также горел диван. На месте работают одна единица техники и четыре человека. Сообщение о происшествии поступило в 17:36», — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Фото пожара было опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». Площадь двух очагов пожара составила 105 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 17:56.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за ТЭЦ горела сухая трава. Площадь пожара составила 1 500 кв. м.