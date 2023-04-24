24 апреля 2023

В курганском дворе сгорела детская площадка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарный гидрант, сотрудники мчс, напор, пожарный
В Кургане пожарные ликвидировали огонь на детской площадке (архивное фото) Фото:

В Кургане во дворе дома №4 по улице Карла Маркса сгорели горка и беседка на детской площадки. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. Информацию о пожаре URA.RU подтвердили в ГУ МЧС России по Курганской области.

«На детской площадке по улице К. Маркса,4 сгорели горка и беседка. Также горел диван. На месте работают одна единица техники и четыре человека. Сообщение о происшествии поступило в 17:36», — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Фото пожара было опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». Площадь двух очагов пожара составила 105 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 17:56.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за ТЭЦ горела сухая трава. Площадь пожара составила 1 500 кв. м.

В курганском дворе сгорела детская площадка: фото
В курганском дворе на детской площадке горели диван, беседка и горка

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В Кургане во дворе дома №4 по улице Карла Маркса сгорели горка и беседка на детской площадки. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. Информацию о пожаре URA.RU подтвердили в ГУ МЧС России по Курганской области. «На детской площадке по улице К. Маркса,4 сгорели горка и беседка. Также горел диван. На месте работают одна единица техники и четыре человека. Сообщение о происшествии поступило в 17:36», — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Фото пожара было опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». Площадь двух очагов пожара составила 105 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 17:56. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за ТЭЦ горела сухая трава. Площадь пожара составила 1 500 кв. м.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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