Полковник Кнутов раскрыл, как Россия может победить главное преимущество Украины

Россия способна побороть численное преимущество в вооруженных формированиях Украины за счет технического превосходства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
«За счет мобилизации Украина имеет ощутимое превосходство в личном составе. Но за счет технических средств и других вооружений это превосходство нивелируется. По беспилотникам у нас с противником есть определенный паритет. Пока есть преимущество в системах по типу HIMARS. У нас только сейчас налаживается массовое производство (РСЗО) „Торнадо-С“», — сказал Юрий Кнутов.
По его словам, Россия превосходит Украину практически по всем видам вооружения. «Преимуществ у нас много. Это и превосходство в количестве и качестве танков и артиллерии, реактивные системы залпового огня и в том числе авиация. Средства, которые можем применять, достаточно обширны», — отметил эксперт.
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