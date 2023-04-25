25 апреля 2023

Полковник Кнутов раскрыл, как Россия может победить главное преимущество Украины

Полковник Кнутов: Россия готовит РСЗО, превосходящее HIMARS
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Количество и качество танков РФ значительно выше украинских, сказал Юрий Кнутов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия способна побороть численное преимущество в вооруженных формированиях Украины за счет технического превосходства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«За счет мобилизации Украина имеет ощутимое превосходство в личном составе. Но за счет технических средств и других вооружений это превосходство нивелируется. По беспилотникам у нас с противником есть определенный паритет. Пока есть преимущество в системах по типу HIMARS. У нас только сейчас налаживается массовое производство (РСЗО) „Торнадо-С“», — сказал Юрий Кнутов.

По его словам, Россия превосходит Украину практически по всем видам вооружения. «Преимуществ у нас много. Это и превосходство в количестве и качестве танков и артиллерии, реактивные системы залпового огня и в том числе авиация. Средства, которые можем применять, достаточно обширны», — отметил эксперт.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия способна побороть численное преимущество в вооруженных формированиях Украины за счет технического превосходства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «За счет мобилизации Украина имеет ощутимое превосходство в личном составе. Но за счет технических средств и других вооружений это превосходство нивелируется. По беспилотникам у нас с противником есть определенный паритет. Пока есть преимущество в системах по типу HIMARS. У нас только сейчас налаживается массовое производство (РСЗО) „Торнадо-С“», — сказал Юрий Кнутов. По его словам, Россия превосходит Украину практически по всем видам вооружения. «Преимуществ у нас много. Это и превосходство в количестве и качестве танков и артиллерии, реактивные системы залпового огня и в том числе авиация. Средства, которые можем применять, достаточно обширны», — отметил эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...