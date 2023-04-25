Полковник Кнутов раскрыл, как Россия может победить главное преимущество Украины

Полковник Кнутов: Россия готовит РСЗО, превосходящее HIMARS

26 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Количество и качество танков РФ значительно выше украинских, сказал Юрий Кнутов Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия способна побороть численное преимущество в вооруженных формированиях Украины за счет технического превосходства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «За счет мобилизации Украина имеет ощутимое превосходство в личном составе. Но за счет технических средств и других вооружений это превосходство нивелируется. По беспилотникам у нас с противником есть определенный паритет. Пока есть преимущество в системах по типу HIMARS. У нас только сейчас налаживается массовое производство (РСЗО) „Торнадо-С“», — сказал Юрий Кнутов. По его словам, Россия превосходит Украину практически по всем видам вооружения. «Преимуществ у нас много. Это и превосходство в количестве и качестве танков и артиллерии, реактивные системы залпового огня и в том числе авиация. Средства, которые можем применять, достаточно обширны», — отметил эксперт.

Россия способна побороть численное преимущество в вооруженных формированиях Украины за счет технического превосходства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «За счет мобилизации Украина имеет ощутимое превосходство в личном составе. Но за счет технических средств и других вооружений это превосходство нивелируется. По беспилотникам у нас с противником есть определенный паритет. Пока есть преимущество в системах по типу HIMARS. У нас только сейчас налаживается массовое производство (РСЗО) „Торнадо-С“», — сказал Юрий Кнутов. По его словам, Россия превосходит Украину практически по всем видам вооружения. «Преимуществ у нас много. Это и превосходство в количестве и качестве танков и артиллерии, реактивные системы залпового огня и в том числе авиация. Средства, которые можем применять, достаточно обширны», — отметил эксперт.