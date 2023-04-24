В Тюмени отменили приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании ребенка

Дело тюменца, обвиняемого в неоднократном изнасиловании падчерицы, пересмотрят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Апелляционный суд отменил приговор тюменцу, который ранее был осужден более чем на 15 лет за неоднократные надругательства над своей падчерицей. Информация по делу представлена на сайте Тюменского областного суда. Поводом для пересмотра дела стало «существенное нарушение уголовно-процессуального закона».

«Апелляция. Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство», — говорится в карточке дела на сайте Тюменского областного суда.

Апелляция была подана на приговор, который летом 2022 года был вынесен в отношении одного из жителей Тюмени. Он обвинялся в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании ребенка, не достигшего 14 лет (своей падчерицы), а также по статье, связанной с покупкой и хранением наркотиков.

Причиной отправки дела на новое рассмотрение стало «существенное нарушение уголовно-процессуального закона». Согласно Уголовно-процессуального кодекса РФ, поводом могло стать множество нюансов. К примеру, отсутствие протокола судебного заседания или подписи судьи на решении об обвинительном приговоре.

Как ранее рассказала агентству сама пострадавшая, ее отчим совершал преступления на протяжении 10 лет. Заговорить об этом девушка решилась, лишь когда стала совершеннолетней. По словам матери пострадавшей, в августе 2022 года мужчину приговорили к более чем 15 годам лишения свободы. Однако тюменец начал подавать многочисленные жалобы.

«В итоге в областном суде рассмотрели апелляцию и вернули дело на новое рассмотрение. Первое заседание уже прошло, но дочь не смогла на нем присутствовать, она в отъезде. Сейчас срочно решаем вопрос с ее возвращением, чтобы на следующем процессе она уже была, могла выступить в суде. Страшно, что его оправдают и он окажется на свободе», — рассказал URA.RU мать пострадавшей.