В Пермском крае исправительная колония изготовит мебель для администрации губернатора

25 апреля 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Осужденные ИК №35 изготовят тумбы, столы и шкафы (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Исправительная колония №35, расположенная в Чусовском округе Пермского края изготовит и поставит для администрации губернатора края офисную мебель. Проект контракта размещен на сайте единой информационной системы в сфере закупок. «Администрация губернатора Пермского края [заказчик] с одной стороны, и ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю [поставщик], с другой стороны […] заключили госконтракт о нижеследующем: поставщик обязуется изготовить и поставить офисную мебель, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар», — говорится в проекте контракта, который вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 июля 2023 года. Общая цена контракта составляет 698 201 рубль. В техзадании указано, что колония изготовит несколько видов офисных тумб, письменных столов и шкафов для документов и одежды (всего — 42 единицы). Самым дорогим из мебели оказался шкаф для одежды. Его цена составит 97 тысяч рублей. URA.RU также рассказывало, что другая исправительная колония, расположенная в Чусовском округе, ИК-10 поставит УФСИН по Кировской области армированную колючую ленту. Продукция изготавливается колонией в рамках исполнения ведомством гособоронзаказа.

Исправительная колония №35, расположенная в Чусовском округе Пермского края изготовит и поставит для администрации губернатора края офисную мебель. Проект контракта размещен на сайте единой информационной системы в сфере закупок. «Администрация губернатора Пермского края [заказчик] с одной стороны, и ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю [поставщик], с другой стороны […] заключили госконтракт о нижеследующем: поставщик обязуется изготовить и поставить офисную мебель, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар», — говорится в проекте контракта, который вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 июля 2023 года. Общая цена контракта составляет 698 201 рубль. В техзадании указано, что колония изготовит несколько видов офисных тумб, письменных столов и шкафов для документов и одежды (всего — 42 единицы). Самым дорогим из мебели оказался шкаф для одежды. Его цена составит 97 тысяч рублей. URA.RU также рассказывало, что другая исправительная колония, расположенная в Чусовском округе, ИК-10 поставит УФСИН по Кировской области армированную колючую ленту. Продукция изготавливается колонией в рамках исполнения ведомством гособоронзаказа.