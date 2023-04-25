В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, убившему жителя Мариуполя

25 апреля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Морпех ВСУ застрелил мирного жителя Мариуполя из снайперской винтовки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) признал военнослужащего ВСУ Андрея Петренко виновным в убийстве мирного жителя в Мариуполе и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы строгого режима. Об этом рассказали в Следственном комитете России (СК РФ). «Приговором суда морпеху ВСУ Петренко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщается на сайте СК РФ. Там добавили, что солдат ВСУ, оборудовав свою позицию в жилом доме в Мариуполе, из снайперской винтовки выстрелил в мужчину в гражданской одежде, в результате чего тот погиб. Ранее украинские военнослужащие Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель были наказаны тюремными сроками за издевательства над мирным населением в Донбассе. Также Верховный суд Луганской Народной Республики наказали украинского боевика Владимира Мамчука на 14 лет строгого режима за наведение ВСУ на обстрел жилого дома в Первомайске, передает Life .

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) признал военнослужащего ВСУ Андрея Петренко виновным в убийстве мирного жителя в Мариуполе и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы строгого режима. Об этом рассказали в Следственном комитете России (СК РФ). «Приговором суда морпеху ВСУ Петренко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщается на сайте СК РФ. Там добавили, что солдат ВСУ, оборудовав свою позицию в жилом доме в Мариуполе, из снайперской винтовки выстрелил в мужчину в гражданской одежде, в результате чего тот погиб. Ранее украинские военнослужащие Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель были наказаны тюремными сроками за издевательства над мирным населением в Донбассе. Также Верховный суд Луганской Народной Республики наказали украинского боевика Владимира Мамчука на 14 лет строгого режима за наведение ВСУ на обстрел жилого дома в Первомайске, передает Life.