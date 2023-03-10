В Донбассе бойцов ВСУ посадили за издевательства над мирными гражданами

10 марта 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Троих граждан Украины приговорили к тюремным срокам за военные преступления в Донбассе Фото: Официальный сайт президента Украины Украинские военнослужащие Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель получили тюремные сроки за преступления в отношении мирного населения. Об этом рассказали в Следственном комитете России. Осужденные применяли в ходе боевых действий в Донбассе методы, запрещенные Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны. «Приговором суда Похозею назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы, Буткевичу — 13 лет лишения свободы, Шелю — 18,5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в Следственном комитете. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. Приговоры по уголовным делам в отношении украинских граждан Похозея, Буткевича и Шеля вынесены на основании доказательств, собранных Следственным комитетом. Осужденные обвинялись в жестоком обращении с мирными гражданами, не участвовавшими в боевых действиях. Буткевич также обвинен в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, а Шель — в покушении на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти. Следственный комитет России реализует принцип неотвратимости наказания. Ведомство продолжает фиксацию, сбор и анализ сведений в рамках расследования уголовных дел в Донбассе. Это позволяет раскрывать преступления и привлекать к ответственности виновных даже спустя продолжительное время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военнослужащие Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель получили тюремные сроки за преступления в отношении мирного населения. Об этом рассказали в Следственном комитете России. Осужденные применяли в ходе боевых действий в Донбассе методы, запрещенные Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны. «Приговором суда Похозею назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы, Буткевичу — 13 лет лишения свободы, Шелю — 18,5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в Следственном комитете. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства. Приговоры по уголовным делам в отношении украинских граждан Похозея, Буткевича и Шеля вынесены на основании доказательств, собранных Следственным комитетом. Осужденные обвинялись в жестоком обращении с мирными гражданами, не участвовавшими в боевых действиях. Буткевич также обвинен в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, а Шель — в покушении на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти. Следственный комитет России реализует принцип неотвратимости наказания. Ведомство продолжает фиксацию, сбор и анализ сведений в рамках расследования уголовных дел в Донбассе. Это позволяет раскрывать преступления и привлекать к ответственности виновных даже спустя продолжительное время.