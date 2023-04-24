Политологи объяснили, почему Путин будет поддерживать Артюхова

Показатели Артюхова на посту главы ЯНАО стали решающими для выдвижения на второй срок

Дмитрий Артюхов сумел показать себя как хороший руководитель Ямала, считают политологи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Работа Дмитрия Артюхова на посту губернатора и достигнутые им показатели стали решающим фактором для выдвижения на второй срок. Как рассказали опрошенные URA.RU политологи, доклад Артюхова президенту Владимиру Путину 25 апреля был не столько отчетом, сколько планом на предстоящие пять лет.

«У Артюхова очень хорошие показатели. Он сумел показать себя за это время как хороший руководитель региона. Целый комплекс вопросов, которые были решены правительством и губернатором, конечно, дают основания для его переназначения», — отметил Член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин.

Эксперт выразил уверенность, что Артюхов является наиболее оптимальным вариантом среди тех, кто сегодня мог бы стоять во главе региона. Коллега Забродина, политолог Станислав Дейнеко, уточнил: работа в диапазоне одного цикла полномочий не всегда дает возможность полностью реализовать все планы.

«Это очень важное политическое событие, то что Артюхов, как глава региона рассказал президенту о развитии ЯНАО и дальнейших планах. Курс, выбранный регионом поддерживается федеральной властью», — сказал собеседник агентства, объясняя, почему губернатору и его команде необходимо еще поработать на Ямале.

Политолог уточнил: практика так называемого «политического благословения» всегда существовала в современной политике страны, и когда начинаются выборы глав регионов, внимание со стороны руководства страны увеличивает шансы и дает четкий сигнал местным элитам.

Ранее сообщалось, что президент России поддержал решение Артюхова выдвигаться на второй срок на непрямых выборах главы региона. Об этом Путин сообщил 25 апреля на состоявшемся докладе в связи с истечением срока полномочий.