Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует продолжить перенастройку окружного правительства. Источник в политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что всех экономистов и бухгалтеров объединят в один департамент.
«Комарова продолжит реформировать окружное правительство. Ожидается, что всех бухгалтеров и финансистов переведут на работу в один департамент. Губернатора убедили, что перевод сотрудников со схожим функционалом в одно подразделение повышает эффективность работы», — рассказал инсайдер.
Прежде такая же централизация коснулась и депгосслужбы — на базе ведомства объединили всех кадровиков в Единую кадровую службу. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу правительства округа о планируемой реформе, но на момент публикации новости не получил ответ.
Ранее URA.RU писало о реформе правительства Югры. Кадровиков всех департаментов объединили в Единую кадровую службу.
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