24 апреля 2023

Губернатор ХМАО готовит новую реформу в правительстве. Инсайд

Губернатор ХМАО готовит реформу департамента финансов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, правительство хмао
Губернатор Наталья Комарова планирует объединить в одном департаменте всех бухгалтеров Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует продолжить перенастройку окружного правительства. Источник в политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что всех экономистов и бухгалтеров объединят в один департамент.

«Комарова продолжит реформировать окружное правительство. Ожидается, что всех бухгалтеров и финансистов переведут на работу в один департамент. Губернатора убедили, что перевод сотрудников со схожим функционалом в одно подразделение повышает эффективность работы», — рассказал инсайдер.

Прежде такая же централизация коснулась и депгосслужбы — на базе ведомства объединили всех кадровиков в Единую кадровую службу. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу правительства округа о планируемой реформе, но на момент публикации новости не получил ответ.

Ранее URA.RU писало о реформе правительства Югры. Кадровиков всех департаментов объединили в Единую кадровую службу.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует продолжить перенастройку окружного правительства. Источник в политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что всех экономистов и бухгалтеров объединят в один департамент. «Комарова продолжит реформировать окружное правительство. Ожидается, что всех бухгалтеров и финансистов переведут на работу в один департамент. Губернатора убедили, что перевод сотрудников со схожим функционалом в одно подразделение повышает эффективность работы», — рассказал инсайдер. Прежде такая же централизация коснулась и депгосслужбы — на базе ведомства объединили всех кадровиков в Единую кадровую службу. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу правительства округа о планируемой реформе, но на момент публикации новости не получил ответ. Ранее URA.RU писало о реформе правительства Югры. Кадровиков всех департаментов объединили в Единую кадровую службу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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