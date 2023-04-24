Губернатор ХМАО готовит новую реформу в правительстве. Инсайд

Губернатор ХМАО готовит реформу департамента финансов

25 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Губернатор Наталья Комарова планирует объединить в одном департаменте всех бухгалтеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует продолжить перенастройку окружного правительства. Источник в политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что всех экономистов и бухгалтеров объединят в один департамент. «Комарова продолжит реформировать окружное правительство. Ожидается, что всех бухгалтеров и финансистов переведут на работу в один департамент. Губернатора убедили, что перевод сотрудников со схожим функционалом в одно подразделение повышает эффективность работы», — рассказал инсайдер. Прежде такая же централизация коснулась и депгосслужбы — на базе ведомства объединили всех кадровиков в Единую кадровую службу. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу правительства округа о планируемой реформе, но на момент публикации новости не получил ответ. Ранее URA.RU писало о реформе правительства Югры. Кадровиков всех департаментов объединили в Единую кадровую службу.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует продолжить перенастройку окружного правительства. Источник в политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что всех экономистов и бухгалтеров объединят в один департамент. «Комарова продолжит реформировать окружное правительство. Ожидается, что всех бухгалтеров и финансистов переведут на работу в один департамент. Губернатора убедили, что перевод сотрудников со схожим функционалом в одно подразделение повышает эффективность работы», — рассказал инсайдер. Прежде такая же централизация коснулась и депгосслужбы — на базе ведомства объединили всех кадровиков в Единую кадровую службу. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу правительства округа о планируемой реформе, но на момент публикации новости не получил ответ. Ранее URA.RU писало о реформе правительства Югры. Кадровиков всех департаментов объединили в Единую кадровую службу.