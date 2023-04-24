24 апреля 2023

Жители Мурманской области хотят работать в курганском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, коридор, чиновник, коридор правительства, правительственные коридоры, правительство города
Жители других регионов хотят стать чиновниками в Курганской области Фото:

В курганском правительстве хотят работать жители Мурманской области. Они и представители уральских регионов отправляют заявки на участие в конкурсе на кадровый резерв, написала в своем telegram-канале курганский замгубернатора Оксана Куташи.

«Заявки на участие в конкурсе по формированию губернаторского резерва поступают не только от курганцев, но и из других регионов — Свердловской, Мурманской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Последний день регистрации на конкурс 26 апреля», — уточнила Куташи. Позже зарегистрированных участников пригласят на дистанционное тестирование

Ранее URA.RU писало, что Куташи объявила кадровый конкурс на места в правительстве региона. Его победители будут в первую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на посты в органах власти и местного самоуправления.

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В курганском правительстве хотят работать жители Мурманской области. Они и представители уральских регионов отправляют заявки на участие в конкурсе на кадровый резерв, написала в своем telegram-канале курганский замгубернатора Оксана Куташи. «Заявки на участие в конкурсе по формированию губернаторского резерва поступают не только от курганцев, но и из других регионов — Свердловской, Мурманской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Последний день регистрации на конкурс 26 апреля», — уточнила Куташи. Позже зарегистрированных участников пригласят на дистанционное тестирование Ранее URA.RU писало, что Куташи объявила кадровый конкурс на места в правительстве региона. Его победители будут в первую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на посты в органах власти и местного самоуправления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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