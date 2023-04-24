Жители Мурманской области хотят работать в курганском правительстве

В курганском правительстве хотят работать жители Мурманской области. Они и представители уральских регионов отправляют заявки на участие в конкурсе на кадровый резерв, написала в своем telegram-канале курганский замгубернатора Оксана Куташи.
«Заявки на участие в конкурсе по формированию губернаторского резерва поступают не только от курганцев, но и из других регионов — Свердловской, Мурманской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Последний день регистрации на конкурс 26 апреля», — уточнила Куташи. Позже зарегистрированных участников пригласят на дистанционное тестирование
Ранее URA.RU писало, что Куташи объявила кадровый конкурс на места в правительстве региона. Его победители будут в первую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на посты в органах власти и местного самоуправления.
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