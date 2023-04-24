Жители Мурманской области хотят работать в курганском правительстве

25 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Жители других регионов хотят стать чиновниками в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском правительстве хотят работать жители Мурманской области. Они и представители уральских регионов отправляют заявки на участие в конкурсе на кадровый резерв, написала в своем telegram-канале курганский замгубернатора Оксана Куташи. «Заявки на участие в конкурсе по формированию губернаторского резерва поступают не только от курганцев, но и из других регионов — Свердловской, Мурманской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Последний день регистрации на конкурс 26 апреля», — уточнила Куташи. Позже зарегистрированных участников пригласят на дистанционное тестирование Ранее URA.RU писало, что Куташи объявила кадровый конкурс на места в правительстве региона. Его победители будут в первую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на посты в органах власти и местного самоуправления.

В курганском правительстве хотят работать жители Мурманской области. Они и представители уральских регионов отправляют заявки на участие в конкурсе на кадровый резерв, написала в своем telegram-канале курганский замгубернатора Оксана Куташи. «Заявки на участие в конкурсе по формированию губернаторского резерва поступают не только от курганцев, но и из других регионов — Свердловской, Мурманской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Последний день регистрации на конкурс 26 апреля», — уточнила Куташи. Позже зарегистрированных участников пригласят на дистанционное тестирование Ранее URA.RU писало, что Куташи объявила кадровый конкурс на места в правительстве региона. Его победители будут в первую очередь рассматриваться в качестве кандидатов на посты в органах власти и местного самоуправления.