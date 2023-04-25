Эксперт по туризму Проценко заявила об отсутствии альтернативы дорожающей Турции

26 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Отдых в Тунисе, Марокко и Египте может оказаться опасным, сказала Юлия Проценко Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские курорты либо не отличаются высоким уровнем сервиса, либо просто не вмещают в себя большое количество туристов, поэтому не смогут стать заменой дорожающим путевкам в Турцию. Об этом рассказала URA.RU заведующая кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Университета «Синергия» Юлия Проценко. «Альтернативой Турции в России является Краснодарский край. Сочи — курорт, располагающий новой инфраструктурой, особенно в Имеретинской низменности и на Красной Поляне, где к Олимпиаде 2014 года построили отели, предоставляющие отличный сервис. Но из-за того, что курорт один, он перенасыщен туристами в высокий сезон, что опять поднимает цены на туры и размещение», — сказала Юлия Проценко. По ее словам, альтернативные варианты просто не смогут принять большое количество туристов. «К сожалению, отели на курортах Азовского моря и Крымского полуострова либо не отвечают должному уровню по сервису, либо единичны (к примеру, Mriya Resort & SPA 5* с высоким сервисом и услугами). То есть на российских курортах отсутствует возможность размещения большого турпотока», — сообщила собеседница URA.RU. Относительно дешевые варианты за рубежом в этом сезоне остается для туристов под большим вопросом. «Альтернативой Турции за рубежом остаются Тунис, Марокко и Египет. Однако война в Судане делает отдых в данном регионе небезопасным», — отметила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские курорты либо не отличаются высоким уровнем сервиса, либо просто не вмещают в себя большое количество туристов, поэтому не смогут стать заменой дорожающим путевкам в Турцию. Об этом рассказала URA.RU заведующая кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Университета «Синергия» Юлия Проценко. «Альтернативой Турции в России является Краснодарский край. Сочи — курорт, располагающий новой инфраструктурой, особенно в Имеретинской низменности и на Красной Поляне, где к Олимпиаде 2014 года построили отели, предоставляющие отличный сервис. Но из-за того, что курорт один, он перенасыщен туристами в высокий сезон, что опять поднимает цены на туры и размещение», — сказала Юлия Проценко. По ее словам, альтернативные варианты просто не смогут принять большое количество туристов. «К сожалению, отели на курортах Азовского моря и Крымского полуострова либо не отвечают должному уровню по сервису, либо единичны (к примеру, Mriya Resort & SPA 5* с высоким сервисом и услугами). То есть на российских курортах отсутствует возможность размещения большого турпотока», — сообщила собеседница URA.RU. Относительно дешевые варианты за рубежом в этом сезоне остается для туристов под большим вопросом. «Альтернативой Турции за рубежом остаются Тунис, Марокко и Египет. Однако война в Судане делает отдых в данном регионе небезопасным», — отметила эксперт.