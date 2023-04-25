25 апреля 2023

Жителям Миасса прислали благодарственное письмо за помощь мобилизованным. Фото

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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Военные выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с миасскими волонтерами Фото:
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Жителям Миасса Челябинской области прислали благодарственное письмо за помощь мобилизованным. Об этом миассцы написали в соцсетях.

«Уважаемое общественно-патриотическое движение „ZOV Миасса“ в лице Пищулиной Натальи, Мельниковой Светланы, Красильниковой Виктории, Шабакиной Екатерины, Домашенко Татьяны, командование и личный состав 239-го гвардейского краснознаменного ордена Суворова 3 степени, Александра Невского Оренбургского казачьего танкового полка выражают искреннюю благодарность за оказание гуманитарной помощи, за активную гражданскую позицию, за человеческую доброту, за неравнодушие и бескорыстие в помощи военнослужащим, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции. Ваша помощь — это бесценный вклад и мощная поддержка», — сказано в благодарственном письме, которое получили миасские волонтеры.

Жители Миасса сообщили, что на протяжении почти года отправляют в 239-й гвардейский танковый полк 90-й Чебаркульской танковой дивизии партии гуманитарной помощи с необходимыми для бойцов вещами. Они помогают военным, чтобы их ратный труд стал хоть немного легче, помогают им приблизить нашу общую победу.

«Это — благодарность всем Вам, наши дорогие соратники и помощники! Все мы с вами — одна большая и дружная команда „ZOV Миасса“», — написали волонтеры в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

Волонтеры из Миасса помогают фронту с начала спецоперации. Ранее миасский муниципалитет наградил их золотыми знаками «Za Победу». О всех сборах для военных и своих акциях миассцы пишут в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

Благодарственное письмо от командира войсковой части
Благодарственное письмо от командира войсковой части
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Жителям Миасса Челябинской области прислали благодарственное письмо за помощь мобилизованным. Об этом миассцы написали в соцсетях. «Уважаемое общественно-патриотическое движение „ZOV Миасса“ в лице Пищулиной Натальи, Мельниковой Светланы, Красильниковой Виктории, Шабакиной Екатерины, Домашенко Татьяны, командование и личный состав 239-го гвардейского краснознаменного ордена Суворова 3 степени, Александра Невского Оренбургского казачьего танкового полка выражают искреннюю благодарность за оказание гуманитарной помощи, за активную гражданскую позицию, за человеческую доброту, за неравнодушие и бескорыстие в помощи военнослужащим, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции. Ваша помощь — это бесценный вклад и мощная поддержка», — сказано в благодарственном письме, которое получили миасские волонтеры. Жители Миасса сообщили, что на протяжении почти года отправляют в 239-й гвардейский танковый полк 90-й Чебаркульской танковой дивизии партии гуманитарной помощи с необходимыми для бойцов вещами. Они помогают военным, чтобы их ратный труд стал хоть немного легче, помогают им приблизить нашу общую победу. «Это — благодарность всем Вам, наши дорогие соратники и помощники! Все мы с вами — одна большая и дружная команда „ZOV Миасса“», — написали волонтеры в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте. Волонтеры из Миасса помогают фронту с начала спецоперации. Ранее миасский муниципалитет наградил их золотыми знаками «Za Победу». О всех сборах для военных и своих акциях миассцы пишут в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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